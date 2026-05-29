Barcelona a anunțat oficial transferul lui Anthony Gordon! Englezul a șocat la prezentare: discurs în spaniolă

Așteptarea a luat sfârșit! Deși Barcelona s-a mișcat foarte repede în ceea ce privește negocierile cu Newcastle și cu Anthony Gordon, ziua de astăzi a curs mult mai lent! Barcelona a programat anunțul oficial pe Youtube încă de la ora 17:30! După aproape 5 ore, a venit și anunțul oficial: Anthony Gordon e jucătorul Barcelonei.
Internaționalul englez a semnat un contract pe 5 ani cu Barcelona, cea care va plăti 70 de milioane de euro, plus un bonus de 10 milioane de euro în funcție de activarea unor clauze din contract
Anthony Gordon e jucătorul Barcei
Gordon a ajuns joi la Barcelona și a efectuat vizita medicală înainte să semneze contractul. Barcelona a vrut să finalizeze rapid tranzacția, înainte că jucătorul să plece spre cantonamentul naționalei Angliei.
„Eram la hotel, așteptam cu familia, cu agentul. Sunt foarte entuziasmat, a fost destul de grea așteptarea. Nu înțeleg exact ce s-a întâmplat, partea mea se încheiase, erau mici detalii legale de pus la punct” a spus Gordon în engleză. La următoarea întrebare a răspuns însă în spaniolă: „Sunt fericit, cunosc istoria acestui club, știu jucătorii incredibili care au îmbrăcat acest tricou. Sunt emoționat, mândru că sunt aici, era un vis să joc la cea mai bună echipă din lume” a mai spus Gordon. „Cum am aflat că Barca e interesată, nu a mai existat altă opțiune. Am aflat foarte târziu de interesul clubului pentru mine” a spus apoi englezul.
„Am vorbit cu Hansi Flick și asta m-a entuziasmat și mai tare pentru transfer. O persoană foarte plăcută și un manager incredibil. Ce a reușit să facă la Barcelona într-o perioadă scurtă de timp a fost senzațional. Sper ca împreună să câștigăm multe trofee” a mai spus Gordon.
„Am vrut să învăț spaniolă pentru că, încă de când eram copil, mă credeți sau nu, dar eu voiam să joc la Barcelona. Aveam preparator fizic spaniol la Newcastle și vorbeam în fiecare zi și i-am spus că într-o zi voi juca la Barcelona și că vreau să învăț spaniolă” a explicat Gordon cum a învățat spaniolă.
Gordon a jucat 47 de meciuri în toate competițiile pentru Newcastle în sezonul trecut și a marcat 17 goluri, plus a dat 5 assist-uri. Următoarea țintă a Barcelonei este Julian Alvarez, însă negocierile cu Atletico sunt problematice. Rivala din campionat a început o veritabilă campanie pe rețelele de socializare prin care o ironizează pe Barcelona.
