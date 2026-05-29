Barcelona, de neoprit! A trimis oferta pentru jucătorul mult dorit: 100.000.000 de euro

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 14:03

Barcelona e de neoprit pe piaţa transferurilor, asta după ce a bătut palma pentru a-l lua pe Anthony Gordon, de la Newcastle, formaţia catalană a trimis o ofertă de 100.000.000 de euro pentru un alt jucător.

Hansi Flick a cerut un atacant central şi Julian Alvarez a fost identificat ca fiind soluţia ideală, iar acum şefii grupării de pe Camp Nou insistă pentru transferul său, mai ales că Robert Lewandowski  istorie la formaţia blaugrana.

Barcelona a trimis o ofertă oficială pentru transferul lui Julian Alvarez

Fabrizio Romano anunţă că Barcelona a trimis deja prima propunere oficială pentru transferul lui Julian Alvarez. Catalanii au pus pe masă 100.000.000 de euro, sumă în care nu sunt incluse bonusuri de niciun fel. Totuşi, cei de la Atletico Madrid nu sunt mulţumiţi de propunere şi ar dori să încaseze mai mulţi bani pentru jucător, dacă îl vor lăsa să plece.

Sud-americanul i-a anunţat deja pe şefii echipei că vrea să se transfere la Barcelona şi toată situaţia a produs o situaţie tensionată. Cel mai probabil vor urma negocieri în zilele viitoare, în care Barcelona o să mărească oferta şi de acolo se va stabili exact dacă argentinianul va ajunge pe Camp Nou.

Barcelona a primit până acum un refuz din partea celor de la Chelsea, după ce au existat tatonări pentru transferul lui Joao Pedro. Londonezii nu vor să-l lase pe brazilian, mai ales că Xabi Alonso ar urma să construiască echipa în jurul său din sezonul viitor.

Anthony Gordon e aproape să semneze pentru Barcelona

Campania de transferuri a început pentru Barcelona cu tratativele pentru Anthony Gordon, care sunt foarte aproape de a se închia cu succes. Suma de transfer va fi de 80 de milioane de euro, în care se includ şi anumite bonusuri ce pot fi plătite în funcţie de performanţe.

Fotbalistul englez este deja în Spania, acolo unde a fost filmat ieşind dintr-un restaurant alături de directorul sportiv al grupării catalane, Deco. Atacantul este în negocieri cu cei de la Barcelona şi urmează să semneze contractul în zilele viitoare.

