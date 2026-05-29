Jose Mourinho a semnat contractul cu Real Madrid! Când va fi prezentat oficial

Jose Mourinho s-a întors la Real Madrid! El a semnat deja contractul cu Real Madrid, valabil până în iunie 2029. Astfel, Mourinho se întoarce la Real, cea pe care a mai pregătit-o între 2010 și 2013, perioadă în care a câștigat un La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei.

Mourinho este alegerea pentru postul de antrenor a lui Florentino Perez.

The Athletic scrie că Mourinho a semnat deja contractul, însă prezentarea oficială va avea loc abia după alegerile pentru președinția clubului Real Madrid, de pe 7 iunie. Florentino Perez este favorit să câștige un nou mandat, însă situația este cu atât mai interesantă cu cât contracandidatul său, antreprenorul Enrique Riquelme, a declarat că nu îl vrea pe Mourinho în cazul în care va câștiga el alegerile.

Jose Mourinho a devenit încă de la începutul acestei luni principalul favorit la banca Realului și a refuzat o ofertă de prelungire a contractului cu Benfica. Mourinho a fost propunerea managerului general, Jose Angel Sanchez. Alți candidați luați în calcul au fost Mauricio Pochettino și Massimiliano Allegri. Didier Deschamps și Jurgen Klopp au fost de asemenea nume menționate, însă nu s-a mers mai departe cu aceste variante.

Momentan, nu este clar ce se va întâmpla cu noul contract semnat de Jose Mourinho cu Real Madrid în cazul în care alegerile vor fi câștigate de Enrique Riquelme.