Atletico Madrid a ironizat-o pe Barcelona şi a făcut o “ofertă” pentru Lamine Yamal: “O pungă de seminţe”

Atletico Madrid nu a mai rezistat şi a venit cu o replică după toate infromaţiile apărute în presă în ultimele zile, când s-a scris că Barcelona vrea să îl ia pe Julian Alvarez. Argentinianul le-ar fi transmis conducătorilor de la Atleti că vrea să plece de pe Metropolitano, iar Barcelona a intrat pe fir.
Vineri după-amiază, Altetico a postat un mesaj pe contul de X, prin care şi-a anunţat urmăritorii că urmează un anunţ despre “dezinformările” din spaţiul public din ultima vreme.
Atletico l-a “ofertat” pe Lamine Yamal: “4 bilete la concertul lui Bad Bunny şi o pungă de seminţe”
Update 19:45: Atletico Madrid nu a venit cu “oferte” doar pentru Lamine Yamal. Au venit postări şi cu Pedri şi Raphinha şi au continuat seria ironiilor.
“Pentru această a doua ofertă am avut o problemă, ni s-au terminat biletele pentru concertul de mâine, așa că îmbunătățim propunerea anterioară cu 6 pentru cel de duminică”, a scris Atleti.
HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG
— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
“În câteva minute vom publica un comunicat despre o chestiune care generează numeroase dezinformări”, a scris Atletico Madrid, pe contul de X. La jumătate de oră distanţă, Atletico a anunţat “oferta” pentru Lamine Yamal, starul catalanilor.
“Am trimis un fax către FC Barcelona cu oferta noastră de transfer: 4 bilete la concertul lui Bad Bunny de mâine, un abonament anual la ABC și o pungă de semințe. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul pentru a pregăti ‘anunțul’”, a fost mesajul lui Atletico, alături de o poză cu Lamine Yamal, care îmbracă tricoul madrilenilor, dar şi celebrul “Here We Go” al lui Fabrizio Romano, pe care italianul îl foloseşte atunci când se materializează un transfer.
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa
— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
