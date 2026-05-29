Atletico Madrid a ironizat-o pe Barcelona şi a făcut o “ofertă” pentru Lamine Yamal: “O pungă de seminţe”

Alex Masgras Publicat: 29 mai 2026, 19:45

Diego Simeone şi Lamine Yamal / Profimedia

Atletico Madrid nu a mai rezistat şi a venit cu o replică după toate infromaţiile apărute în presă în ultimele zile, când s-a scris că Barcelona vrea să îl ia pe Julian Alvarez. Argentinianul le-ar fi transmis conducătorilor de la Atleti că vrea să plece de pe Metropolitano, iar Barcelona a intrat pe fir.

Vineri după-amiază, Altetico a postat un mesaj pe contul de X, prin care şi-a anunţat urmăritorii că urmează un anunţ despre “dezinformările” din spaţiul public din ultima vreme.

Atletico l-a “ofertat” pe Lamine Yamal: “4 bilete la concertul lui Bad Bunny şi o pungă de seminţe”

Update 19:45: Atletico Madrid nu a venit cu “oferte” doar pentru Lamine Yamal. Au venit postări şi cu Pedri şi Raphinha şi au continuat seria ironiilor.

“Pentru această a doua ofertă am avut o problemă, ni s-au terminat biletele pentru concertul de mâine, așa că îmbunătățim propunerea anterioară cu 6 pentru cel de duminică”, a scris Atleti.

“În câteva minute vom publica un comunicat despre o chestiune care generează numeroase dezinformări”, a scris Atletico Madrid, pe contul de X. La jumătate de oră distanţă, Atletico a anunţat “oferta” pentru Lamine Yamal, starul catalanilor.

“Am trimis un fax către FC Barcelona cu oferta noastră de transfer: 4 bilete la concertul lui Bad Bunny de mâine, un abonament anual la ABC și o pungă de semințe. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul pentru a pregăti ‘anunțul’”, a fost mesajul lui Atletico, alături de o poză cu Lamine Yamal, care îmbracă tricoul madrilenilor, dar şi celebrul “Here We Go” al lui Fabrizio Romano, pe care italianul îl foloseşte atunci când se materializează un transfer.

