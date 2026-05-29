Atletico Madrid a ironizat-o pe Barcelona şi a făcut o “ofertă” pentru Lamine Yamal: “O pungă de seminţe”

Atletico Madrid nu a mai rezistat şi a venit cu o replică după toate infromaţiile apărute în presă în ultimele zile, când s-a scris că Barcelona vrea să îl ia pe Julian Alvarez. Argentinianul le-ar fi transmis conducătorilor de la Atleti că vrea să plece de pe Metropolitano, iar Barcelona a intrat pe fir.

Vineri după-amiază, Altetico a postat un mesaj pe contul de X, prin care şi-a anunţat urmăritorii că urmează un anunţ despre “dezinformările” din spaţiul public din ultima vreme.

Update 19:45: Atletico Madrid nu a venit cu “oferte” doar pentru Lamine Yamal. Au venit postări şi cu Pedri şi Raphinha şi au continuat seria ironiilor.

“Pentru această a doua ofertă am avut o problemă, ni s-au terminat biletele pentru concertul de mâine, așa că îmbunătățim propunerea anterioară cu 6 pentru cel de duminică”, a scris Atleti.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG

— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026