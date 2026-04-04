Real Madrid, lovitură în lupta pentru titlu cu Barca. Arbeloa a băgat toate vedetele cu Mallorca, dar degeaba

Real Madrid a încasat o adevărată lovitură în lupta pentru titlu cu Barcelona. Formația lui Alvaro Arbeloa a fost învinsă cu 2-1 de Mallorca, golul decisiv fiind marcat de Vedat Muriqi în minutul 90+1.

Partida de pe Estadio Mallorca Son Moix a început bine pentru Real, care a semnat pirma ocazie prin Kylian Mbappe. Șutul atacantului francez a fost însă scos de Leo Roman.

Cu puțin timp înainte de finalul primei reprize, Mallorca a deschis scorul prin Manu Morlanes printr-un șut la care Lunin nu a avut ce să facă. Astfel, s-a stabilit și scorul la finalul primelor 45 de minute.

Real Madrid, învinsă cu toate vedetele pe teren. Barca poate profita

Deși a încercat să-i menajeze pe Vinicius Jr și Jude Bellingham în vederea meciului cu Bayern de săptămâna viitoare, Arbeloa a fost nevoit să trimită pe teren tot ce avea mai bun. Părea că va fi salvat însă de Eder Militao, cel care a egalat în minutul 88 din centrarea lui Trent Alexander-Arnold.

Însă Real a primit apoi lovitura decisivă în prelungiri, de la Muriqi. Veteranul atacant din Kosovo a dat golul victoriei care o lasă pe Real la 4 puncte în spatele Barcelonei, cea care joacă în această seară cu Atletico Madrid și poate face un pas uriaș spre titlu în La Liga.