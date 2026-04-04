Real Madrid, lovitură în lupta pentru titlu cu Barca. Arbeloa a băgat toate vedetele cu Mallorca, dar degeaba

Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 19:20

Real Madrid, în meciul cu Mallorca

Real Madrid a încasat o adevărată lovitură în lupta pentru titlu cu Barcelona. Formația lui Alvaro Arbeloa a fost învinsă cu 2-1 de Mallorca, golul decisiv fiind marcat de Vedat Muriqi în minutul 90+1.

Partida de pe Estadio Mallorca Son Moix a început bine pentru Real, care a semnat pirma ocazie prin Kylian Mbappe. Șutul atacantului francez a fost însă scos de Leo Roman.

Cu puțin timp înainte de finalul primei reprize, Mallorca a deschis scorul prin Manu Morlanes printr-un șut la care Lunin nu a avut ce să facă. Astfel, s-a stabilit și scorul la finalul primelor 45 de minute.

Real Madrid, învinsă cu toate vedetele pe teren. Barca poate profita

Deși a încercat să-i menajeze pe Vinicius Jr și Jude Bellingham în vederea meciului cu Bayern de săptămâna viitoare, Arbeloa a fost nevoit să trimită pe teren tot ce avea mai bun. Părea că va fi salvat însă de Eder Militao, cel care a egalat în minutul 88 din centrarea lui Trent Alexander-Arnold.

Însă Real a primit apoi lovitura decisivă în prelungiri, de la Muriqi. Veteranul atacant din Kosovo a dat golul victoriei care o lasă pe Real la 4 puncte în spatele Barcelonei, cea care joacă în această seară cu Atletico Madrid și poate face un pas uriaș spre titlu în La Liga.

În cazul în care Barcelona va câștiga derby-ul de pe Metropolitano, se va distanța la șapte puncte de rivala sa.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu Bayern Munchen din turul sferturilor Ligii Campionilor, în timp ce pentru prima clasată deasupra “zonei roșii” din La Liga urmează o altă partidă pe teren propriu, cu Rayo Vallecano, trupa lui Andrei Rațiu.

