Cristiano Ronaldo, încă legat de Real. Fiul său pleacă de la Al Nassr la Madrid

Sebastian Ujica Publicat: 25 martie 2026, 13:37

Cristiano Ronaldo Jr la meciul naționalei Portugaliei U15 / Getty Images

Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo se antrenează la academia lui Real Madrid, iar planul este să se alăture acesteia în viitorul apropiat, scrie The Athletic. Ronaldo Jr are 15 ani și joacă atacant.

Al treilea Ronaldo de la Real?

Ronaldo Jr s-a pregătit marți cu echipa Under-16 a celor de la Real Madrid. El a jucat în ultimii 3 ani la academia lui Al Nassr, acolo unde joacă tatăl său din decembrie 2022.

O mutare la Real Madrid l-ar transforma în al treilea Ronaldo de la club, după „Il Fenomeno”, dar și după tatăl său care a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului cu 450 de goluri în 438 de apariții. Cristiano Ronaldo a câștigat de 4 ori UEFA Champions League cu Real, de 2 ori La Liga și de 2 ori Copa del Rey.

Ronaldo Jr a evoluat la academiile lui Manchester United și Juventus când tatăl său era la echipa mare. Născut în Statele Unite, Ronaldo Jr a fost convocat la naționala Under-15 a Portugaliei anul trecut în mai, pentru ca apoi să joace pentru aceasta la turneul Vlatko Markovic International Tournament. Ulterior, el a jucat și pentru Portugalia U17.

