Andrei Raţiu, unul din cei mai buni jucători în Rayo Vallecano – Girona 1-1! Ce notă a primit

Bogdan Stănescu Publicat: 12 mai 2026, 0:08

Andrei Raţiu, în timpul unui meci pentru Rayo Vallecano / Profimedia Images

Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Girona, în etapa a 35-a din La Liga.

Oaspeţii au primit un penalty în minutul 56, dar, după verificarea VAR, arbitrul Guillermo Cuadra Fernandez a anulat decizia. Victoria gazdelor părea să se contureze târziu, în minutul 86, când Alemao a deviat excelent în poartă şutul lui Unai Lopez. Însă Stuani a egalat pentru oaspeţi în minutul 90 şi Rayo Vallecano – Girona s-a încheiat 1-1.

Rayo Vallecano – Girona 1-1! Andrei Raţiu, unul din cei mai buni de pe teren

Andrei Raţiu a fost notat cu 7,6 de sofascore, fiind unul din cei mai buni jucători ai echipei sale. El a obţinut a doua notă din echipa sa şi a doua a meciului, după căpitanul lui Rayo, Valentin. Colegul lui Raţiu din centrul apărării lui Rayo, Lejeune, a primit aceeaşi notă ca şi fundaşul dreapta al naţionalei.

Rayo urcă o poziţie în clasament, fiind pe locul 10, cu 43 de puncte, aflându-se la două lungimi de un loc în cupele europene. Girona e pe 17, cu 39 de puncte.

