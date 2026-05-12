Sergio Ramos, la un pas să cumpere clubul Sevilla cu 400 de milioane de euro! De ce depinde tranzacția

Fostul căpitan al celor de la Real Madrid și al naționalei Spaniei, Sergio Ramos, a bătut palma pentru cumpărarea clubului la care a crescut, FC Sevilla. Nu singur: alături de Ramos vine și un grup de investitori, Five Eleven Capital.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suma pentru care urmează să fie făcută tranzacția este de 400 de milioane de euro.

Sergio Ramos cumpără Sevilla

Ramos împreună cu Five Eleven Capital vor deține 80% din club, asta după ce acțiunile au fost evaluate la 3.500 de euro bucata, scrie El Pais. A mai rămas însă un obstacol: La Liga și Consiliul Sportiv Național al Spaniei trebuie să aprobe mutarea.

FC Sevilla este o prezență constantă în prima ligă din Spania din 2001 încoace și a câștigat de 7 ori Cupa UEFA sau Europa League în acest interval, plus două Cupe ale Spaniei.