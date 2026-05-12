Home | Fotbal | La Liga | Aroganţa lui Lamine Yamal la adresa rivalei Real Madrid. Ce scria pe tricoul purtat la parada Barcelonei

Aroganţa lui Lamine Yamal la adresa rivalei Real Madrid. Ce scria pe tricoul purtat la parada Barcelonei

Dan Roșu Publicat: 12 mai 2026, 11:16

Comentarii
Aroganţa lui Lamine Yamal la adresa rivalei Real Madrid. Ce scria pe tricoul purtat la parada Barcelonei

Lamine Yamal - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Campioana Spaniei, FC Barcelona, ​​şi-a sărbătorit titlul luni seară pe străzile oraşului catalan. Lamine Yamal a profitat de ocazie pentru a-i provoca pe cei de la Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Luni seară, în timpul festivităţilor pentru titlu pe străzile Barcelonei, atacantul în vârstă de 18 ani a purtat un tricou special, clar destinat rivalilor săi.

Aroganţa lui Lamine Yamal la adresa rivalei Real Madrid

„Slavă Domnului că nu sunt fan Real Madrid”, se putea citi pe tricoul afişat de Lamine Yamal. Vedeta Barcelonei a postat şi o fotografie cu el şi acest tricou pe contul său de Instagram. În timpul festivităţilor, el a fluturat şi steagul palestinian.

Lamine Yamal nu a jucat duminică seara, deoarece triplul campion al Spaniei suferă de o accidentare la coapsa stângă. Fiind indisponibil din 23 aprilie, nu va mai juca în acest sezon pentru clubul său. A încheiat sezonul cu 45 de apariţii în toate competiţiile, marcând 24 de goluri şi oferind 18 pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Accidentarea sa nu ar trebui să-l împiedice să participe la Cupa Mondială.

Campania Spaniei la Cupa Mondială începe pe 15 iunie împotriva Capului Verde, live în Universul Antena. “La Roja” va juca apoi împotriva Arabiei Saudite pe 21 iunie şi împotriva Uruguayului pe 27 iunie.

Escrocheria care i-ar putea lăsa pe suporteri fără bani înainte de Campionatul Mondial 2026Escrocheria care i-ar putea lăsa pe suporteri fără bani înainte de Campionatul Mondial 2026
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
Observator
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
13:06

VIDEOUmplut de sânge, Nathan MacKinnon a revenit pe gheață și a marcat! Colorado, la o victorie de finala Conferinței de Vest
12:57

După Pancu, alte două plecări de la CFR Cluj. Doi jucători se transferă din vară
12:19

Veste uriașă pentru Chivu, înainte de finala Coppa Italia! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament
12:16

Adrian Porumboiu face o cerere pentru Kyros Vassaras, în urma scandalului de la CFR- Craiova: “Să anunțe public ce s-a întâmplat”
11:52

Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
11:32

Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00) Sorana lupta pentru semifinale la Roma
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 6 Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”