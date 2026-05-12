Aroganţa lui Lamine Yamal la adresa rivalei Real Madrid. Ce scria pe tricoul purtat la parada Barcelonei

Campioana Spaniei, FC Barcelona, şi-a sărbătorit titlul luni seară pe străzile oraşului catalan. Lamine Yamal a profitat de ocazie pentru a-i provoca pe cei de la Real Madrid.
Luni seară, în timpul festivităţilor pentru titlu pe străzile Barcelonei, atacantul în vârstă de 18 ani a purtat un tricou special, clar destinat rivalilor săi.
Aroganţa lui Lamine Yamal la adresa rivalei Real Madrid
„Slavă Domnului că nu sunt fan Real Madrid”, se putea citi pe tricoul afişat de Lamine Yamal. Vedeta Barcelonei a postat şi o fotografie cu el şi acest tricou pe contul său de Instagram. În timpul festivităţilor, el a fluturat şi steagul palestinian.
“GRACIAS A DIOS NO SOY MADRIDISTA” 💣
La camiseta con la que posó Lamine Yamal celebrando LALIGA del FC Barcelona 💥 pic.twitter.com/gK0S9fhL9j
— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 11, 2026
Lamine Yamal nu a jucat duminică seara, deoarece triplul campion al Spaniei suferă de o accidentare la coapsa stângă. Fiind indisponibil din 23 aprilie, nu va mai juca în acest sezon pentru clubul său. A încheiat sezonul cu 45 de apariţii în toate competiţiile, marcând 24 de goluri şi oferind 18 pase decisive.
Accidentarea sa nu ar trebui să-l împiedice să participe la Cupa Mondială.
Campania Spaniei la Cupa Mondială începe pe 15 iunie împotriva Capului Verde, live în Universul Antena. “La Roja” va juca apoi împotriva Arabiei Saudite pe 21 iunie şi împotriva Uruguayului pe 27 iunie.
