Au descoperit „cârtița” din vestiarul Realului! Cine e „trădătorul” care a povestit presei de bătăia Valverde-Tchouameni

În săptămâna care a precedat El Clasico, la Real Madrid nu se vorbea mai deloc despre marele meci cu Barcelona. Ci despre incidentele din vestiar. Cel mai grav: bătaia dintre Fede Valverde și Aurelien Tchouameni. Primul dintre aceștia nici nu a putut juca în El Clasico din cauza incidentului, după ce a ajuns la spital.

Informația a devenit rapid una cunoscută în întreaga lume, iar misiunea antrenorului lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a devenit clară: să descopere „cârtița” din vestiar.

Cine este „cârtița” din vestiar

Conform Estadio Deportivo, Arbeloa l-a suspectat pe Dani Ceballos din prima clipă. Relația lor este una compromisă, iar mijlocașul urmează să plece în această vară. Cu atât mai mult cu cât suspiciunea antrenorului s-a adeverit, scriu jurnaliștii spanioli.

Jucătorul a vorbit despre incident cu persoane din afara clubului, persoane din familie și cunoștințe, despre tot ce s-a întâmplat în vestiarul Realului săptămâna trecută. Astfel, informația a ajuns la urechile presei.

Ceballos mai are contract cu Real Madrid până în 2027, însă Real vrea să scape de acum de jucător. El a fost aproape de despărțirea de Real și vara trecută, când împrumutul la Olympique Marseille a picat în ultima clipă. Ajax este interesată acum de Ceballos.