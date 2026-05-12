Au descoperit „cârtița” din vestiarul Realului! Cine e „trădătorul” care a povestit presei de bătăia Valverde-Tchouameni

Sebastian Ujica Publicat: 12 mai 2026, 16:51

Vinicius Junior, Kylian Mbappe și Dani Ceballos, după un gol înscris de Real Madrid /Getty Images

În săptămâna care a precedat El Clasico, la Real Madrid nu se vorbea mai deloc despre marele meci cu Barcelona. Ci despre incidentele din vestiar. Cel mai grav: bătaia dintre Fede Valverde și Aurelien Tchouameni. Primul dintre aceștia nici nu a putut juca în El Clasico din cauza incidentului, după ce a ajuns la spital.

Informația a devenit rapid una cunoscută în întreaga lume, iar misiunea antrenorului lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a devenit clară: să descopere „cârtița” din vestiar.

Cine este „cârtița” din vestiar

Conform Estadio Deportivo, Arbeloa l-a suspectat pe Dani Ceballos din prima clipă. Relația lor este una compromisă, iar mijlocașul urmează să plece în această vară. Cu atât mai mult cu cât suspiciunea antrenorului s-a adeverit, scriu jurnaliștii spanioli.

Jucătorul a vorbit despre incident cu persoane din afara clubului, persoane din familie și cunoștințe, despre tot ce s-a întâmplat în vestiarul Realului săptămâna trecută. Astfel, informația a ajuns la urechile presei.

Ceballos mai are contract cu Real Madrid până în 2027, însă Real vrea să scape de acum de jucător. El a fost aproape de despărțirea de Real și vara trecută, când împrumutul la Olympique Marseille a picat în ultima clipă. Ajax este interesată acum de Ceballos.

Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
Sorana Cîrstea, după calificarea în semifinalele de la Roma: "Nu există dată de expirare". A transmis un mesaj şi în italiană
Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
Sorana Cîrstea, la o victorie de cea mai bună clasare a carierei. Poziţie incredibilă în lupta pentru Turneul Campioanelor
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Dinamo a înregistrat la OSIM noua siglă
