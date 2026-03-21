„Îi fac statuie și o pun la mine în grădină” Arbeloa îi cere lui Real să nu piardă un super-jucător

Alvaro Arbeloa a dus-o pe Real Madrid în sferturile UEFA Champions League după 5-1 la general cu Manchester City și speră continue pe banca „los blancos”. Următorul obstacol: derby-ul cu Atletico Madrid, duminică seară, pe Bernabeu.

Gata de marele derby cu Atletico

Antrenorul lui Real a dezvăluit că la partida cu Atletico se va putea baza pe Kylian Mbappe și Jude Bellingham. Nu și pe Courtois, cel care va lipsi mai multe săptămâni. „Norocul nostru este că și dacă se accidentează cel mai bun portar din istorie avem un alt portar de top” a spus Arbeloa.

Despre omologul său, Diego Simeone, a avut numai cuvinte frumoase: „Eu mă ocup de echipa mea. Și este un noroc să mă confrunt cu antrenori precum Diego Simeone, care de foarte mulți ani își demonstrează calitatea și talentul ca antrenor, la Atlético Madrid. Unde i-a dus, constanța pe care a menținut-o și locul în care a readus Atlético Madrid… Și este un noroc, pentru că este genul de antrenor care te duce la maximum, care îți cere maximum și care te face să analizezi meciurile din toate unghiurile. Așa că… da, îți repet: este un noroc să mă pot confrunta cu cei mai buni antrenori din lume” a spus Arbeloa.

Urmează schimbări mari la Madrid

Indiferent cineva conduce Realul de pe bancă, va avea o echipă mult schimbată. Mai mulți jucători își termină contractul la vară. Printre aceștia, și Antonio Rudiger. Arbeloa este convins că Real trebuie să facă orice să-l păstreze.

„Nu-mi place să mă bag în astfel de subiecte. respect foarte mult atât clubul, cât și jucătorul, care sunt cele două părți ce trebuie să ajungă la o înțelegere. Dar dacă mă întrebi… eu sunt dispus să-mi fac o statuie a lui Rüdiger și să o pun în grădină. Este un fotbalist care, din prima zi de când am ajuns, s-a pus doar la dispoziția staffului tehnic. Țin minte perfect că s-a așezat cu mine și mi-a spus: <<Mister, în martie voi fi acolo; când va veni partea grea, cea decisivă, voi fi disponibil>>. Și chiar a fost. A fost un noroc că tratamentul pe care l-a făcut cu Niko (Mihic), la Londra, a funcționat așa cum a funcționat. Este oglinda în care toți tinerii ar trebui să se uite. Și, în fine… un jucător despre care sper ca suporterii lui Real Madrid să fie conștienți cât de norocoși suntem că îl avem la acest club. Și să-i fie mereu recunoscători pentru efortul, personalitatea și caracterul pe care ni le transmite. Pentru talentul său ca jucător. Nu pot spune decât lucruri absolut minunate despre domnul Antonio Rüdiger” a declarat Alvaro Arbeloa la conferința de presă de dinaintea meciului cu Atletico.