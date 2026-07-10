Jose Mourinho şi-a început oficial al doilea mandat pe banca lui Real Madrid! Imagini cu “The Special One”

Jose Mourinho (63 de ani) “şi-a intrat în pâine” la Real Madrid. Clubul madrilen a postat pe reţelele sociale imagini cu Jose Mourinho, în tricoul Realului, alături de staff-ul lui.
Mourinho a postat şi el, pe contul său de Instagram, o poză de la baza de pregătire de la Valdebebas. Portughezul şi-a început oficial al doilea mandat pe banca Realului.
Jose Mourinho şi-a început oficial al doilea mandat pe banca lui Real Madrid
“Vamos (n.r: Haide)”, a scris Mourinho pe Instagram.
Reunirea lui Real Madrid va avea loc pe 13 iulie. Mourinho va conduce atunci primele antrenamente.
Real Madrid i-a plătit clauza de reziliere lui Jose Mourinho, în valoare de 15 milioane de euro. Portughezul avea o clauză de reziliere de 6 milioane în cazul în care alegea să meargă la un alt club până pe 29 mai. Real a trebuit să amâne mutarea din pricina alegerilor. Florentino Perez (79 de ani), care insista pentru Mourinho, a câştigat şi l-a pus antrenor ulterior pe “The Special One”.
Cea mai galonată echipă a Europei a avut un sezon dezastruos. A fost antrenată mai întâi de Xabi Alonso, apoi de Alvaro Arbeloa, încheind sezonul fără niciun trofeu, lucru rar în istoria ei.
Perez speră ca Mourinho să readucă gloria pe Santiago Bernabeu. Mourinho a câştigat, în precedentul mandat la Real Madrid, un titlu, o Cupă a Regelui şi o Supercupă a Spaniei.
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