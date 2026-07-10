Jose Mourinho şi-a început oficial al doilea mandat pe banca lui Real Madrid! Imagini cu “The Special One”

Jose Mourinho (63 de ani) “şi-a intrat în pâine” la Real Madrid. Clubul madrilen a postat pe reţelele sociale imagini cu Jose Mourinho, în tricoul Realului, alături de staff-ul lui.

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Mourinho a postat şi el, pe contul său de Instagram, o poză de la baza de pregătire de la Valdebebas. Portughezul şi-a început oficial al doilea mandat pe banca Realului.

Jose Mourinho şi-a început oficial al doilea mandat pe banca lui Real Madrid

“Vamos (n.r: Haide)”, a scris Mourinho pe Instagram.

Reunirea lui Real Madrid va avea loc pe 13 iulie. Mourinho va conduce atunci primele antrenamente.

Real Madrid i-a plătit clauza de reziliere lui Jose Mourinho, în valoare de 15 milioane de euro. Portughezul avea o clauză de reziliere de 6 milioane în cazul în care alegea să meargă la un alt club până pe 29 mai. Real a trebuit să amâne mutarea din pricina alegerilor. Florentino Perez (79 de ani), care insista pentru Mourinho, a câştigat şi l-a pus antrenor ulterior pe “The Special One”.