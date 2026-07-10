Anunțul oficial făcut după Franța – Maroc! Real Madrid și Barcelona sunt afectate direct

Cei doi granzi din La Liga nu vor începe sezonul la data programată inițial, după calificarea Franței în semifinalele Campionatului Mondial! Președintele La Liga, Javier Tebas, a confirmat deja că orice club are jucători în semifinalele Mondialului va avea amânat startul de sezon.

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Dacă în cazul Realului acest lucru era clar, din moment ce echipa lui Jose Mourinho are garantat cel puțin un jucător în finală, calificarea Franței a asigurat și Barcelonei o pauză prin prezența lui Joules Kounde în lotul Franței.

Sezonul începe cu etapa a doua

În urma duelului dintre Franța și Maroc a devenit oficială schimbarea de calendar. În cazul Barcelonei, va juca primul meci contra lui Elche în weekendul 22/23 august, meci care contează pentru etapa a doua. Apoi, partida cu Athletic din etapa 1 va avea loc la mijlocul săptămânii următoare înainte de etapa a 3-a, când e programat meciul cu Rayo. În cazul lui Real Madrid, ordinea devine: Espanyol, Real Sociedad, Malaga.

„Prevederile contractului colectiv de muncă încheiat cu AFE vor fi respectate în cazul tuturor jucătorilor. Aceștia trebuie să beneficieze de trei săptămâni de odihnă după ultimul meci disputat la Cupa Mondială, urmate de alte trei săptămâni de pregătire” explica Javier Tebas decizia.

Înainte de startul sferturilor de finală, Barcelona avea oricum șanse mari să fie afectată din moment ce are 10 jucători la trei dintre naționalele prezente în această fază. au Cubarsi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Gavi, Eric Garcia și Joan Garcia reprezintă Spania, Kounde e titular în flancul drept al naționalei Franței, iar Anthony Gordon are un rol foarte important în echipa Angliei pregătită de Thomas Tuchel.