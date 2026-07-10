Barcelona face împrumut bancar de 210.000.000 de euro pentru 3 transferuri de top

FC Barcelona continuă să fie extrem de activă pe piața transferurilor, iar conducerea clubului catalan a făcut un nou pas pentru a-și susține planurile ambițioase din această vară. Potrivit presei din Spania, gruparea blaugrana a solicitat o linie de credit în valoare de 210 milioane de euro pentru a dispune de lichiditățile necesare în perioada de mercato.
Suma ar urma să fie garantată prin veniturile viitoare din drepturile TV, într-un mecanism financiar menit să ofere clubului flexibilitate imediată.
Barcelona e gata de un efort financiar pentru a-i aduce întăriri lui Hansi Flick
Oficialii Barcelonei încearcă astfel să evite blocajele generate de lipsa de lichidități, în condițiile în care întârzierile lucrărilor de modernizare ale stadionului Camp Nou au afectat fluxul de încasări estimat pentru acest sezon. Principalul obiectiv al clubului rămâne transferul atacantului argentinian Julián Alvarez, pentru care Atlético Madrid continuă să solicite o sumă foarte mare. Conducerea Barcelonei speră însă că va putea avansa negocierile imediat după încheierea Cupei Mondiale, avându-l pe atacant în fruntea listei de priorități pentru noul sezon.
În paralel, catalanii sunt foarte aproape de a-l transfera pe Karim Adeyemi. Barcelona ar fi ajuns deja la un acord cu internaționalul german, iar negocierile cu Borussia Dortmund sunt într-o fază avansată. Clubul german este dispus să discute o mutare, însă își dorește o sumă apropiată de 30 de milioane de euro pentru atacant.
Pe lista lui Hansi Flick se află și João Cancelo, fundașul portughez pe care Barcelona încearcă să îl păstreze definitiv. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, există deja un acord verbal între clubul catalan și Al-Hilal, însă tranzacția depinde și de rezolvarea unor aspecte administrative și financiare.
Jucătorii pe care Barcelona vrea să-i transfere
Deși investițiile planificate sunt consistente, oficialii Barcelonei susțin că împrumutul nu este destinat exclusiv transferurilor, ci și acoperirii necesarului de numerar pentru activitatea curentă a clubului. În același timp, gruparea blaugrana încearcă să respecte regulile financiare impuse de La Liga pentru înregistrarea noilor jucători.
Sub comanda lui Hansi Flick, Barcelona își propune construirea unui lot capabil să domine din nou atât competițiile interne, cât și Liga Campionilor. După transferul lui Anthony Gordon, conducerea consideră că aducerea lui Adeyemi, Alvarez și Cancelo ar completa una dintre cele mai puternice echipe din Europa.
Rămâne de văzut dacă planul financiar al clubului va permite finalizarea tuturor acestor mutări înainte de închiderea perioadei de transferuri. Cert este că Barcelona este pregătită să riște din nou pe piața transferurilor, mizând pe faptul că investițiile din această vară vor readuce echipa în elita fotbalului european.
- Anunțul oficial făcut după Franța – Maroc! Real Madrid și Barcelona sunt afectate direct
- Lamine Yamal, mesaj ferm despre transferul stelar pregătit de Barcelona, după Mondial: “Îl aşteptăm cu braţele deschise”
- Barcelona a început asaltul pentru fotbalistul pe care FRF l-a refuzat
- OFICIAL | Mourinho începe curăţenia! Jucătorul cedat de Real Madrid la o rivală din La Liga
- Lovitură de teatru: „Pentru prima dată, Atletico ia în calcul să-l vândă!” Julian Alvarez, pe drum spre Barca