Barcelona face împrumut bancar de 210.000.000 de euro pentru 3 transferuri de top

FC Barcelona continuă să fie extrem de activă pe piața transferurilor, iar conducerea clubului catalan a făcut un nou pas pentru a-și susține planurile ambițioase din această vară. Potrivit presei din Spania, gruparea blaugrana a solicitat o linie de credit în valoare de 210 milioane de euro pentru a dispune de lichiditățile necesare în perioada de mercato.

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Suma ar urma să fie garantată prin veniturile viitoare din drepturile TV, într-un mecanism financiar menit să ofere clubului flexibilitate imediată.

Barcelona e gata de un efort financiar pentru a-i aduce întăriri lui Hansi Flick

Oficialii Barcelonei încearcă astfel să evite blocajele generate de lipsa de lichidități, în condițiile în care întârzierile lucrărilor de modernizare ale stadionului Camp Nou au afectat fluxul de încasări estimat pentru acest sezon. Principalul obiectiv al clubului rămâne transferul atacantului argentinian Julián Alvarez, pentru care Atlético Madrid continuă să solicite o sumă foarte mare. Conducerea Barcelonei speră însă că va putea avansa negocierile imediat după încheierea Cupei Mondiale, avându-l pe atacant în fruntea listei de priorități pentru noul sezon.

În paralel, catalanii sunt foarte aproape de a-l transfera pe Karim Adeyemi. Barcelona ar fi ajuns deja la un acord cu internaționalul german, iar negocierile cu Borussia Dortmund sunt într-o fază avansată. Clubul german este dispus să discute o mutare, însă își dorește o sumă apropiată de 30 de milioane de euro pentru atacant.

Pe lista lui Hansi Flick se află și João Cancelo, fundașul portughez pe care Barcelona încearcă să îl păstreze definitiv. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, există deja un acord verbal între clubul catalan și Al-Hilal, însă tranzacția depinde și de rezolvarea unor aspecte administrative și financiare.