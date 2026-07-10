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Romelu Lukaku a început negocierile pentru transfer, direct de la Campionatul Mondial. La ce echipă e dorit

Viviana Moraru Publicat: 10 iulie 2026, 15:39

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Romelu Lukaku a început negocierile pentru transfer, direct de la Campionatul Mondial. La ce echipă e dorit

Romelu Lukaku, în timpul unui meci al Belgiei, la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Clubul de fotbal Beşiktaş Istanbul a demarat negocierile pentru transferul atacantului belgian Romelu Lukaku de la echipa SSC Napoli, anunţă mass-media turcă.

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Potrivit ziarului Fanatik, Beşiktaş a cerut mai întâi să vadă ultimele rapoarte despre starea de sănătate a lui Lukaku de la clubul Napoli şi selecţionata Belgiei, apoi a decis că merită să continue negocierile.

Romelu Lukaku, dorit la Napoli

Oficialii turci au demarat discuţiile atât cu SC Napoli, cât şi cu anturajul jucătorului, atacantului fiind deschis unui transfer pe malul Bosforului.

Marea problemă o reprezintă se pare suma de transfer, în condiţiile în care italienii solicită 10 milioane de euro în schimbul lui Lukaku, în timp ce turcii sunt dispuşi să achite doar jumătate din aceşti bani, contractul belgianului expirând la finalul sezonului viitor.

În vârstă de 33 de ani, Romelu Lukaku este cel mai bun marcator din istoria selecţionatei Belgiei, cu care participă în prezent la Cupa Mondială 2026, unde a evoluat în cinci meciuri şi a înscris 3 goluri, oferind şi o pasă decisivă, ajutând-o să se califice în sferturile de finală.

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După ce şi-a început cariera la Lierse, el a mai evoluat la Anderlecht Bruxelles, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter Milan, AS Roma şi Chelsea Londra.

Romelu Lukaku este calificat cu Belgia în sferturile Campionatului Mondial. Belgienii se vor duela cu Spania pentru un loc în semifinale, partida urmând să se desfășoare azi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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