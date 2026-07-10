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Alexandru Ișfan, față în față cu transferul carierei! Ultimele negocieri purtate de Farul

Mihai Alecu Publicat: 10 iulie 2026, 13:20

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Alexandru Ișfan, față în față cu transferul carierei! Ultimele negocieri purtate de Farul

Alexandru Ișfan e aproape de Real Oviedo. Foto: Sport Pictures

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În urmă cu un an, Alexandru Ișfan ajungea la Farul Constanța pentru a-și relansa cariera, după perioada dificilă petrecută la Universitatea Craiova. Acum, atacantul de 26 de ani este foarte aproape de un nou pas important, de această dată în fotbalul spaniol, unde a atras atenția unei formații din La Liga.

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Ișfan este dorit de Real Oviedo, echipă care a avut un sezon dezamăgitor în prima ligă spaniolă și caută soluții pentru întărirea compartimentului ofensiv în această vară. Clubul iberic analizează mai multe variante, iar fotbalistul român se află pe lista de transferuri.

Negocieri avansate pentru transferul lui Alexandru Ișfan în Spania

Interesul nu este întâmplător. Ișfan a avut un sezon foarte bun la Farul, fiind unul dintre cei mai constanți oameni ai formației de la malul mării. Atacantul a bifat 41 de apariții în toate competițiile și a înscris 11 goluri, devenind golgheterul echipei într-o stagiune complicată pentru constănțeni.

Șefii de la Farul și cei de la Real Oviedo sunt aproape să ajungă la o înțelegere, anunță presa iberică, iar în acest moment sunt luate în calcul atât varianta unui împrumut cu opțiune de cumpărare, cât și un transfer definitv al fotbalistului român.

Ișfan ar urma să fie coleg cu doi fotbaliști din România la Real Oviedo

Real Oviedo reprezintă o destinație interesantă și prin prisma prezenței românilor Horațiu Moldovan și Daniel Paraschiv în lot. Conducerea clubului spaniol speră să construiască un lot competitiv pentru noul sezon, iar Ișfan este văzut drept un fotbalist capabil să aducă un plus în ofensivă.

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Ascensiunea lui Alexandru Ișfan este cu atât mai spectaculoasă cu cât, înainte de transferul la Farul, cariera sa părea într-un impas. După ce Universitatea Craiova a plătit 650.000 de euro pentru transferul său de la FC Argeș, extrema nu a reușit să confirme în Bănie și a fost împrumutată la Petrolul Ploiești și Gloria Buzău înainte de despărțirea definitivă de olteni.

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