Lovitura verii: un gigant vrea să-l transfere pe Virgil Van Dijk: „Greu, dar nu imposibil!”

Rămasă în această vară fără Andy Robertson și Mohamed Salah, Liverpool ar putea să-l piardă și pe Virgil Van Dijk, căpitanul echipei și cel mai important nume rămas din echipa cu care Jurgen Klopp a câștigat un titlu și UEFA Champions League.

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Van Dijk mai are un an de contract cu Liverpool, iar de situația sa contractuală încearcă să profite AC Milan.

Van Dijk, propus de Zlatan

„AC Milan pregătește o revenire majoră” scriu jurnaliștii de la Tuttomercatoweb. Asta după transferul record al lui Goncalo Ramos și aducerea lui Ruben Amorim. De asemenea, Luka Modric a fost convins să mai rămână un sezon. Însă Milan nu vrea să se oprească aici, în condițiile în care obiectivul pentru viitorul sezon e clar: Scudetto.

Marea lovitură poate fi însă Virgil Van Dijk. Conform jurnaliștilor italieni, Milan deja lucrează la această mutare. „Este complicată, extrem de dificilă, dar nu este imposibilă” scriu TMW, care dezvăluie și principalul obstacol: salariul jucătorului, de 15 milioane de euro pe an. Sumă imposibil de oferit de către Milan.

Van Dijk are 34 de ani, mai are un an de contract cu Liverpool, iar Zlatan Ibrahimovic a fost cel care a propus Milanului să încerce această mutare. În ceea ce privește Liverpool, clubul englez este dispus să se așeze la masă. Însă mai întâi Milan trebuie să vadă cum ar putea să se apropie financiar de ceea ce e necesar pentru aducerea lui Van Dijk.