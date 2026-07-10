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Ce i s-a întâmplat senatoarei din Paraguay, care a avut un derapaj grosolan la adresa lui Kylian Mbappe

Viviana Moraru Publicat: 10 iulie 2026, 15:18

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Ce i s-a întâmplat senatoarei din Paraguay, care a avut un derapaj grosolan la adresa lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe, la Campionatul Mondial 2026 - Getty Images

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Senatoarea paraguayană Celeste Amarilla, implicată într-o controversă după ce a proferat insulte rasiste la adresa fotbalistului francez Kylian Mbappe, a anunţat joi că i-a fost spart contul de Instagram şi că nu va fi responsabilă pentru nimic postat sub numele ei pe platforma de socializare începând din acea zi.

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“Anunţ că mi-a fost spart contul de Instagram, posibil în această dimineaţă, aşa că nu sunt responsabilă pentru nimic postat de acolo începând de astăzi”, a informat Amarilla pe reţeaua X.

Ce i s-a întâmplat senatoarei din Paraguay, care a avut un derapaj grosolan la adresa lui Kylian Mbappe

Senatoarea a indicat, de asemenea, că ia “măsurile necesare” pentru a asigura protecţia sa şi a urmăritorilor săi, fără a oferi mai multe detalii.

Amarilla, în vârstă de 61 de ani, o politiciană de nivel mediu din Paraguay, a stârnit controverse sâmbăta trecută după ce a declarat pe reţelele de socializare că Mbappe “a supt nuci de cocos în loc de laptele mamei sale şi cel mai cult lucru pe care l-a auzit vreodată sunt cimpanzeii”, remarcă pe care ONU, Federaţia Franceză de Fotbal şi preşedintele francez Emmanuel Macron au considerat-o rasistă.

Senatoarea a pus la îndoială şi originile şi naţionalitatea atacantului francez, sugerând că este un “camerunez colonizat” care se preface a fi francez.

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Celeste Amarilla a reacţionat astfel după eliminarea Paraguayului în optimile de finală ale Cupei Mondiale de către Franţa (scor 0-1), decisă de un penalty transformat de Mbappe, care, potrivit senatoarei, a afişat o atitudine “arogantă” pe tot parcursul meciului.

Fotbalistul clubului Real Madrid a răspuns insultelor descriind-o pe senatoare pe care o “femeie josnică, nedemnă de funcţia sa”, remarci pentru care Amarilla a solicitat scuze din partea jucătorul şi a indicat că l-ar putea da în judecată.

Insultele proferate de Amarilla au fost condamnate şi de guvernul paraguayan şi de Senat, care cu o zi înainte, printr-o rezoluţie, s-au distanţat de declaraţiile senatoare, exprimându-şi în acelaşi timp “respingerea absolută” a tuturor formelor de rasism şi discriminare.

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