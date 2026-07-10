Neluțu Varga și-a respectat promisiunea: atacantul prezentat oficial de CFR Cluj

A sosit în sfârșit atacantul la CFR Cluj. Ardelenii au oficializat vineri transferul sârbului Stefan Drazic, fotbalist în vârstă de 33 de ani, cu peste 100 de goluri marcate în cariera sa.

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Cu o cotă de piață în valoare de 275.000 de euro, vârful a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de cei de la APOEL Nicosia.

CFR Cluj l-a prezentat pe Stefan Drazic

După ce s-a despărțit în mod neașteptat de Alibek Aliev, CFR Cluj a adus în cele din urmă un atacant. Este vorba despre Stefan Drazic, fotbalist de 33 de ani, cu experiențe în Serbia, Belgia, China, Ungaria și Cipru.

În sezonul precedent, Drazic a adunat nu mai puțin de 36 de apariții pentru APOEL Nicosia, reușind să marcheze de 11 ori și să ofere nu mai puțin de trei pase decisive.

„Dobrodošao, Stefan Dražić!

CFRiști, începând de astăzi, Stefan Dražić este noul nostru atacant!