Neluțu Varga și-a respectat promisiunea: atacantul prezentat oficial de CFR Cluj

A sosit în sfârșit atacantul la CFR Cluj. Ardelenii au oficializat vineri transferul sârbului Stefan Drazic, fotbalist în vârstă de 33 de ani, cu peste 100 de goluri marcate în cariera sa.
Cu o cotă de piață în valoare de 275.000 de euro, vârful a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de cei de la APOEL Nicosia.
CFR Cluj l-a prezentat pe Stefan Drazic
După ce s-a despărțit în mod neașteptat de Alibek Aliev, CFR Cluj a adus în cele din urmă un atacant. Este vorba despre Stefan Drazic, fotbalist de 33 de ani, cu experiențe în Serbia, Belgia, China, Ungaria și Cipru.
În sezonul precedent, Drazic a adunat nu mai puțin de 36 de apariții pentru APOEL Nicosia, reușind să marcheze de 11 ori și să ofere nu mai puțin de trei pase decisive.
„Dobrodošao, Stefan Dražić!
CFRiști, începând de astăzi, Stefan Dražić este noul nostru atacant!
Un jucător cu multă experiență, cu peste 400 de meciuri disputate la nivel de seniori și mai mult de 150 de contribuții decisive, Dražić și-a făcut debutul în fotbalul profesionist în țara natală, la FK Javor-Matis Ivanjica, evoluând ulterior și pentru FK Voždovac. De-a lungul carierei, a mai jucat pentru formația belgiană KV Mechelen, pentru Mezőkövesd Zsóry FC și Diósgyőri VTK în prima ligă din Ungaria, dar și în China, la Changchun Yatai.
În ultimele două sezoane, Dražić a evoluat pentru APOEL Nicosia, cel mai titrat club din Cipru, iar în stagiunea recent încheiată a fost golgheterul echipei, cu 11 goluri marcate în campionatul cipriot.
La nivel internațional, Stefan a reprezentat Serbia la nivel de tineret.
Îi urăm bun venit în Gruia și îi dorim cât mai multe goluri, pase decisive și performanțe în tricoul echipei noastre!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
- Alexandru Ișfan, față în față cu transferul carierei! Ultimele negocieri purtate de Farul
- Modificări în programul etapei a doua din Liga 1. Când se va juca derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova
- OFICIAL | Internaționalul român care a debutat contra Angliei a semnat
- E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față
- Rapid, în negocieri pentru transferul lui Alexandru Dobre. În ce campionat e dorit jucătorul