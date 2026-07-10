Cale liberă către Barcelona? Atletico, mutare controversată pentru înlocuirea lui Julian Alvarez

Atletico Madrid a intrat în cursa pentru semnătura unuia dintre cei mai curtați atacanți din această vară: Mason Greenwood, de la Marseille. Conform AS, Atletico e gata să ofere 40 de milioane de euro, plus alte 5 milioane bonus.
Aducerea lui Greenwood ar simplifica situația lui Julian Alvarez, dorit de Barcelona.
Atletico îl vrea pe Greenwood
Deși are contract cu Marseille până în 2029, Mason Greenwood va pleca în această vară. A avut un sezon fantastic în Ligue 1, cu 26 de goluri și 11 assist-uri în 45 de meciuri, și a devenit una dintre țintele lui Diego Simeone pentru atac.
Conform L’Equipe, Atletico este în pole position în acest moment după ce a pus pe masă 45 de milioane de euro, dintre care 5 sub formă de bonusuri. Marseille vrea mai mult, însă Atletico este încurajată de dorința jucătorului.
Deși Fenerbahce insistă și ea pentru transferul lui Greenwood și îi pune pe masă un salariu de 8 milioane de euro, iar un club din Arabia Saudită e gata să plătească și suma cerută de Marseille, dar și un salariu uriaș pentru jucător, Greenwood preferă varianta Atletico, unde e gata să semneze pe 5 ani, dacă se ajunge la un acord între cluburi.
Cei de la Atletico îl știu bine pe Greenwood de când acesta a evoluat în La Liga la Getafe, clubul care a acceptat să-l aducă după procesul în care a fost implicat jucătorul și care a dus la despărțirea de Manchester United, clubul unde a crescut.
Cale liberă pentru Julian Alvarez?
Vestea interesului pentru Greenwood intensifică astfel zvonurile cu privire la un transfer al lui Julian Alvarez la Barcelona. Toate indiciile par să ducă spre un asemenea deznodământ. Mai întâi, presa din Spania a scris că Apollo Sports Capital, cea care deține pachetul majoritar de acțiuni la Atletico, și-a schimbat poziția cu privire la o plecare a lui Alvarez și pare că se resemnează că acest lucru se va întâmpla.
Iar astăzi a apărut vestea că Barcelona face un împrumut bancar de 210 milioane de euro, tocmai pentru a putea să își asigure trei transferuri importante pentru sezonul următor.
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