Nota primită de Jovo Lukic, după ce a marcat în Canada – Bosnia 1-1. Atacantul lui U Cluj, cifre fantastice

Jovo Lukic a avut parte de un debut de vis la Campionatul Mondial, atacantul legitimat la Universitatea Cluj reușind să marcheze pentru naționala Bosniei, în remiza contra Canadei, scor 1-1.
Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, stabilind un record impresionant în partida disputată la Toronto.
Jovo Lukic, al doilea cel mai bun jucător al Bosniei
Jovo Lukic a fost la înălține din toate punctele de vedere în confruntarea dintre Canada și Bosnia. Vârful care a înscris la foc automat în sezonul trecut din Liga 1 a punctat și la Campionatul Mondial.
Atacantul celor de la Universitatea Cluj a reluat cu capul în plasă în urma unei lovituri de colț și a intrat direct în istoria Cupei Mondiale. Mai mult decât atât, prestația sa a fost notată cu 8,3 de către cei de la Flashscore, a doua cea mai mare din echipa Bosniei.
Tot în partida de la Toronto, Lukic a devenit primul atacant din 1966 încoace (de când se iau în calcul aceste date) care înregistrează 9 dueluri aeriene într-un meci la Cupa Mondială și care le câștigă pe toate.
100% – Bosnia and Herzegovina's Jovo Lukic is the first forward on record (since 1966) to record 9+ aerial duels in a FIFA World Cup match and win every single one of them (9/9 – 100%). Headstrong. pic.twitter.com/yDRku4kRVc
— OptaJohan (@OptaJohan) June 12, 2026
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