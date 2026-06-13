Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Nota primită de Jovo Lukic, după ce a marcat în Canada – Bosnia 1-1. Atacantul lui U Cluj, cifre fantastice

Nota primită de Jovo Lukic, după ce a marcat în Canada – Bosnia 1-1. Atacantul lui U Cluj, cifre fantastice

Daniel Işvanca Publicat: 13 iunie 2026, 0:21

Comentarii
Nota primită de Jovo Lukic, după ce a marcat în Canada – Bosnia 1-1. Atacantul lui U Cluj, cifre fantastice

Jovo Lukic / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jovo Lukic a avut parte de un debut de vis la Campionatul Mondial, atacantul legitimat la Universitatea Cluj reușind să marcheze pentru naționala Bosniei, în remiza contra Canadei, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, stabilind un record impresionant în partida disputată la Toronto.

Jovo Lukic, al doilea cel mai bun jucător al Bosniei

Jovo Lukic a fost la înălține din toate punctele de vedere în confruntarea dintre Canada și Bosnia. Vârful care a înscris la foc automat în sezonul trecut din Liga 1 a punctat și la Campionatul Mondial.

Atacantul celor de la Universitatea Cluj a reluat cu capul în plasă în urma unei lovituri de colț și a intrat direct în istoria Cupei Mondiale. Mai mult decât atât, prestația sa a fost notată cu 8,3 de către cei de la Flashscore, a doua cea mai mare din echipa Bosniei.

Tot în partida de la Toronto, Lukic a devenit primul atacant din 1966 încoace (de când se iau în calcul aceste date) care înregistrează 9 dueluri aeriene într-un meci la Cupa Mondială și care le câștigă pe toate.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, furtuni şi vijelii în plină vară. Mai multe zone din România, lovite de inundaţii
Observator
Ninsori, furtuni şi vijelii în plină vară. Mai multe zone din România, lovite de inundaţii
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
Fanatik.ro
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
23:59

SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY. Spectacol total pe SoFi Stadium
23:59

Ceremonia de Deschidere din SUA a Cupei Mondiale (sâmbătă, 02:30, AntenaPLAY). Artiști de renume la Los Angeles
23:58

VIDEOCanada – Bosnia 1-1. Remiză spectaculoasă la Toronto, într-un meci cu Jovo Lukic marcator
23:33

Surpriză uriașă la Queen’s Club! Campioana de la Australian Open, eliminată în sferturi
23:31

Reacţie emoţionantă a lui Cristiano Bergodi la golul marcat de Jovo Lukic
23:25

Apel de la Casa Albă! Donald Trump i-a sunat pe jucătorii naționalei SUA înainte de meciul de debut: „Aveți o șansă mare!”
Vezi toate știrile
1 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 2 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 3 Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat 4 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale a fost pe AntenaPLAY! 5 Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială! Meciurile transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY 6 „Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta