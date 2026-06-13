Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cinci lucruri după Canada – Bosnia 1-1

Cinci lucruri după Canada – Bosnia 1-1

Ionuţ Axinescu Publicat: 13 iunie 2026, 0:23

Comentarii
Cinci lucruri după Canada – Bosnia 1-1

Bosnia - Canada - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

1. Italienii sunt așa de influenți în fotbal, încât te remodelează oleacă și când îi bați. Bosnia a venit în locul Squadrei la Cupa Mondială, dar a preluat tradiționalul stil „catenaccio” de la învinsa ei. Băieții lui Sergej Barbarez s-au apărat jos, cu mulți inși în careu, uneori și cu nuanțe eroice. Sunt sigur că, din fotoliile lor de acasă, Diego Simeone și Mikel Arteta au aplaudat festinul defensiv bosniac.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. Jovo Lukic a marcat golul Bosniei, iar asta îl face primul jucător din Liga 1 care înscrie la Cupa Mondială de la Ilie Dumitrescu, tocmai în 1994, încoace. Mai exact, la 32 de ani de când Ilie, pe atunci la Steaua, îi dădea gol(uri) Argentinei. Sigur, meritul e exclusiv al lui Lukic, noi rămânem cu bucuria pârlitului care și-a văzut numele pomenit, în treacăt, pe scena mare. Altfel, dacă-i spuneai unui român în 1994 că următorul gol al unui fotbalist din campionatul intern la Mondiale va cădea în 2026, și ăla marcat de un străin, pentru că naționala nu va mai ajunge la un turneu final, te-ar fi direcționat spre tratament de specialitate.

3. Nu e vorba că nu mai există echipe mici, dar nu prea mai e loc nici de clișee în fotbal. Dintre bosniaci, care se trag dintr-un ținut cu glezne fine cum era fosta Iugoslavie, și canadieni, despre care se presupune că știu doar lungă și pe-a doua, ultimii au fost de fapt jucători mai tehnici, mai prieteni cu mingea.

4. Deosebire mare între atmosfera făcută de mexicani, pe Estadio Azteca, în meciul de deschidere și energia de petrecere corporatistă încinsă de canadieni la Toronto. Până la urmă, e diferența dintre oameni care trăiesc prin fotbal și alții care urmăresc și alte sporturi pe lângă hochei. Apropo de hochei, poate organizarea unui meci de NHL în pauzele de hidratare ar umple stadionul la viitoarele meciuri ale gazdelor. Nu de alta, dar pe arena BMO Field s-au văzut destule locuri goale.

5. Altfel, meci bun, cu ritm și nenumărate ocazii, chiar și cu ceva tensiune. Nu doar marile puteri, cu jucătorii lor de Champions League îmbrăcați acum în tricourile echipei naționale, știu să facă spectacol. Dimpotrivă, tocmai echipele așa zis de „mâna a doua”, care nu prind marele afiș, dar își dau sufletul pe teren, fac farmecul turneului. Uneori, magia Cupei Mondiale poate fi și-un Canada – Bosnia, într-o seară de vineri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, furtuni şi vijelii în plină vară. Mai multe zone din România, lovite de inundaţii
Observator
Ninsori, furtuni şi vijelii în plină vară. Mai multe zone din România, lovite de inundaţii
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
Fanatik.ro
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
0:21 13 iun.

Nota primită de Jovo Lukic, după ce a marcat în Canada – Bosnia 1-1. Atacantul lui U Cluj, cifre fantastice
23:59

SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY. Spectacol total pe SoFi Stadium
23:59

Ceremonia de Deschidere din SUA a Cupei Mondiale (sâmbătă, 02:30, AntenaPLAY). Artiști de renume la Los Angeles
23:58

VIDEOCanada – Bosnia 1-1. Remiză spectaculoasă la Toronto, într-un meci cu Jovo Lukic marcator
23:33

Surpriză uriașă la Queen’s Club! Campioana de la Australian Open, eliminată în sferturi
23:31

Reacţie emoţionantă a lui Cristiano Bergodi la golul marcat de Jovo Lukic
Vezi toate știrile
1 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 2 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 3 Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat 4 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale a fost pe AntenaPLAY! 5 Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială! Meciurile transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY 6 „Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta