Ceremonia de Deschidere din SUA a Cupei Mondiale (sâmbătă, 02:30, AntenaPLAY). Artiști de renume la Los Angeles

Ceremonia de Deschidere din SUA a Cupei Mondiale va fi sâmbătă, de la ora 02:30, live în AntenaPLAY. Nume uriașe vor concerta pe SoFi Stadium din Los Angeles, înaintea partidei dintre SUA și Paraguay, care va începe de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
FIFA a decis să organizeze un adevărat show la Cupa Mondială din această vară. În fiecare țară gazdă a turneului, se va organiza un concert impresionant, înaintea primului meci găzduit. Astfel, vor avea loc trei ceremonii de deschidere, câte una în Mexic, SUA și Canada.
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Ceremonia de Deschidere din SUA a Cupei Mondiale (sâmbătă, 02:30, AntenaPLAY)
Ceremonia de SUA aduce în prim plan nume importante din industria muzicii, FIFA dorind să creeze o conexiune între fani, muzică și fotbal. Katy Perry va ține capul de afiș al concertului care va avea loc cu 90 de minute înainte de startul partidei SUA – Paraguay.
Artista, care deţine un disc de diamant, a făcut senzaţie în lumea sportului când a fost cap de afiş la spectacolul din pauza Super Bowl 49. Alături Katy Perry, vor urca pe scena de pe SoFi Stadium și alți artiști de renume care sunt incluși în albumul oficial al Cupei Mondiale. Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla sunt ceilalți.
„Gama de artiști reflectă diversitatea culturală a Statelor Unite și vitalitatea numeroaselor sale diaspora, subliniind bogata influență a națiunii asupra muzicii, divertismentului și culturii pop, demonstrând în același timp puterea muzicii de a uni oamenii din întreaga țară”, a declarat recent Gianni Infantino, despre Ceremonia de Deschidere din Statele Unite ale Americii.
Duo-ul american Dan + Shay va intona imnul Statelor Unite ale Americii, în ceremonia de sâmbătă, iar Purahei Soul îl va intona pe cel al Paraguayului. La ceremonia de pe SoFi Stadium va fi prezent și actorul american Jason Sudeikis, care este unul dintre ambasadorii Cupei Mondiale.
SUA face parte din Grupa D la Campionatul Mondial, alături de Paraguay, Turcia și Australia. Al doilea meci din această grupă, Australia – Turcia, va avea loc pe 14 iunie, de la ora 07:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 (joi, ora 20:30, Antena 1 și AntenaPLAY)
De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, nume mari din industria muzicală își vor face apariţia pe Estadio Azteca. Capul de afiş al acestei seri este Shakira, cântăreaţa columbiană care cânta “Dai Dai”, melodia oficială a turneului final, alături de nigerianul Burna Boy.
Shakira, de patru ori câştigătoare de Grammy, nu este deloc străină de hit-uri şi de Cupa Mondială. În 2010, “Waka Waka” a intrat în topuri şi a fost melodia oficială a Cupei Mondiale din Africa de Sud.
Shakira şi Burna Boy nu sunt singurele nume mari din industria muzicală care îşi vor face apariţia pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Sud-africanul Tyla şi columbianul J Balvin se numără şi ei printre artiştii care vor cânta joi seară. Alejandro Fernandez, Lila Downs şi Belinda din Mexic, dar şi Danny Ocean din Venezuela sunt alţi artişti care vor încânta publicul înaintea fluierului de start al meciului dintre Mexic şi Africa de Sud.
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