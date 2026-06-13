Jovo Lukic, prima reacţie după golul marcat la Mondial: “Nici dacă mi-aș fi imaginat”

Golgeterul din Superligă, Jovo Lukic, a marcat vineri seara, la Toronto, deschizând scorul în meciul Canada – Bosnia, din cadrul grupei B a Cupei Mondiale.

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Reuşita lui a fost prima pentru echipa mare a Bosniei. La finalul partidei, Jovo Lukic a dat câteva declaraţii emoţionante.

“Nici dacă mi-aș fi imaginat, nu mi-aș fi putut dori ceva mai bun: ca primul meu gol să fie la Campionatul Mondial. Îmi pare rău că nu am câștigat. Mi-ar fi fost mai drag să fi câștigat meciul, chiar dacă eu nu aș fi marcat”, a spus atacantul celor de la U Cluj.

“Cu siguranță, acest punct ne deschide drumul mai departe, dar dacă nu vom aborda fiecare meci așa cum am făcut-o pe acesta, luptând la maximum pentru fiecare minge, doar astfel putem merge mai departe.”, a mai declarat Jovo Lukic.

El le-a mulţumit şi fanilor: “Nu am cuvinte prin care să pot… prin care să pot descrie asta. Parcă am jucat în Bosnia, ăsta a fost sentimentul. Eu i-am auzit doar pe ai noștri, pe ai lor nici nu i-am auzit cum trebuie. Așa că le mulțumesc din suflet pentru sprijinul uriaș”.