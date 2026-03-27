Lovitură cumplită pentru Barcelona! S-a accidentat Raphinha. Cât va absenta starul catalanilor și ce meciuri va rata

Raphinha a fost convocat de Carlo Ancelotti la naționala Braziliei, însă mutarea nu a fost una de bun augur pentru fotbalistul Barcelonei, care a suferit o accidentare musculară în amicalul contra Franței.

Adevărata lovitură este pentru Hansi Flick, care nu se va putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători ai săi în următoarele cel puțin cinci săptămâni.

Raphinha, OUT pentru 5 săptămâni

Planurile lui Hansi Flick au fost date peste cap, după ce Raphinha s-a întors accidentat destul de grav de la echipa națională de fotbal a Braziliei.

Starul catalanilor a suferit o accidentare musculară și va lipsi următoarele cinci săptămâni, potrivit unui comunicat publicat de campioana Spaniei.

Raphinha nu va rata doar meciul de campionat contra celor de la Atletico Madrid, ci și dubla din sferturile UEFA Champions League, contra formației antrenate de Diego Simeone.