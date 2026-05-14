Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Au început negocierile pentru aducerea vârfului din Premier League

Barcelona a început deja căutările pentru a aduce un atacant de calibru care să îl înlocuiască pe Robert Lewandowski, cel care va pleca cel mai probabil la finalul acestui sezon, fiind ofertat pe bani mulți din Arabia Saudită.

Deco este deja în negocieri avansate pentru un brazilian din Premier League, dar suma vehiculată este una destul de mare: 86 de milioane lire sterline.

Joao Pedro, aflat pe lista Barcelonei

Barcelona a câștigat un nou titlu cu Hansi Flick pe bancă, dar marele vis al catalanilor rămâne UEFA Champions League. Pentru asta, e nevoie de cei mai buni jucători din lume, iar conducerea este deja în căutarea unui atacant care să completeze linia ofensivă.

Robert Lewandowski va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon, însă atacantul polonez are deja o ofertă uriașă pe masă din Arabia Saudită, acolo unde ar putea primi un salariu anual de 90 de milioane de euro.

Deco a găsit deja înlocuitorul ideal, Joao Pedro, brazilianul care îmbracă în prezent tricoul celor de la Chelsea. Cu o cotă de piață de 75 de milioane de euro, acesta a marcat 20 de goluri în actuala stagiune pentru londonezi.