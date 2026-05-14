Motivul pentru care Florentino Perez vrea alegeri pentru șefia Realului: 1,57 miliarde de euro

Sebastian Ujica Publicat: 14 mai 2026, 18:39

Florentino Perez / Getty Images

Real Madrid trece printr-o perioadă neagră din multe puncte de vedere. Sportiv: e la al doilea sezon consecutiv fără un trofeu major. Ca imagine: certurile din vestiar care au culminat cu bătaia dintre Valverde și Tchouameni au afectat-o puternic.

Iar anunțul lui Florentino Perez care a solicitat alegeri pentru șefia clubului a sporit incertitudinea. Însă Perez nu a făcut acest lucru din motive sportive.

Probleme financiare pentru Real Madrid

Jurnaliștii de la El Economista scriu că aceste alegeri au fost solicitate de Florentino Perez pentru a accelera vânzarea a 5% din capital, asta în condițiile unei evoluții negative a situației financiare. Conform raportului pe primul semestru fiscal al anului, Real Madrid a avut cea mai mare scădere după pandemie.

Cifra netă de afaceri a scăzut cu 3%, până la 571 de milioane de euro. Iar profitul net s-a prăbușit: scădere de 80% de la 29 de milioane de euro la doar 5 milioane de euro. Problemele financiare vin din mai multe surse, inclusiv din cheltuielile cu personalul clubului care au crescut cu 16% până la 277 de milioane de euro.

Însă principalul vinovat este … Santiago Bernabeu. Proiectul de renovare a fost inițial bugatat la 575 de milioane de euro, însă investițiile au continuat să crească și, desigur, împrumuturile. Astfel, Real Madrid a ajuns la datorii totale de 1,57 miliarde de euro.

