Santiago Bernabeu se transformă: arena va avea terenuri de tenis luna viitoare

Madridul devine punctul de atracție principal pentru lumea tenisului mondial la sfârșitul lunii aprilie când are loc Mutua Madrid Open. Anul acesta însă jucătorii se vor putea pregăti pentru turneu pe o altă arenă: Santiago Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bernabeu, teren de antrenament pentru tenis

Între 23 și 30 aprilie, stadionul lui Real Madrid va fi adaptat astfel încât Casper Ruud sau Aryna Sabalenka, câștigătorii turneului din 2025, să se poată antrena acolo. Ceea ce reprezintă un avantaj în condițiile în care majoritatea sunt cazați la hotelul Eurobuilding, aflat în apropiere de Bernabeu.

Schimbarea arenei nu va afecta clubul din Madrid. Real joacă pe 22 aprilie cu Alaves, iar gazonul va fi dat la o parte după acel meci. Real joacă apoi trei partide în deplasare, cu Betis, Espanyol și FC Barcelona. Următorul meci pe propriul teren pentru Real va fi pe 13 mai.