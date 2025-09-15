Legends Charity Game LIVE TEXT (22:00). Gică Hagi, în echipă cu Stoichkov, Kaka şi Del Pierro. Figo şi Deco, printre adversari - Antena Sport

Gică Hagi participă luni seară la un meci demonstrativ în Portugalia. Legends Charity Game începe la ora 22:00 şi aliniază nume uriaşe din fotbalul mondial.
Luis Figo, Deco şi Pepe sunt câteva dintre numele mari ale echipei Portugaliei care vor juca pe Estadio Jose Alvalade. În echipa lumii se află nume uriaşe precum Gică Hagi, Kaka, Roberto Carlos, Alessandro Del Piero sau Carles Puyol.
Legends Charity Game LIVE TEXT (22:00). Gică Hagi va purta numărul 10 la Lisabona
În total, în meciul de la Lisabona vor fi patru câştigători ai Balonului de Aur: Hristo Stoichkov (în 1994), Luis Figo (2000), Michael Owen (2001) și Kaka (2007). Evenimentul din Portugalia are un scop nobil, acela de a strânge fonduir pentru victimele războaielor.
Gică Hagi va purta numărul 10 la meciul de luni seară, care va începe la ora 22:00. În caz de egalitate, cele două echipe vor trece direct la loviturile de departajare.
Loturile echipelor de la Legends Charity Game
- Legendele Portugaliei: Vitor Baia, Beto, Pepe, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Bosingwa, Jorge Andrade, Eliseu, Bruno Alves, Luis Figo, Deco, Dani, Simao, Maniche, Tiago Mendes, Nani, Quaresma, Nuno Gomes, Helder Postiga, Hugo Almeida, Pauleta
Antrenor: Costinha
- Legendele Lumii: Petr Cech, Edwin van der Sar, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Carles Puyol, John Terry, Kaka, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Gaizka Mendieta, Krassimir Balakov, Gheorghe Hagi, Giorgos Karagounis, Marek Hamsik, Alessandro Del Piero, Henrik Larsson, Michael Owen, Javier Saviola, Hristo Stoichkov, Oleksandr Usyk
Antrenor-jucător: Roberto Carlos
