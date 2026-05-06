10 ani fără Patrick Ekeng! Mesajul postat de Dinamo: “Vei rămâne veşnic în inimile noastre”

Au trecut 10 ani de la moartea lui Patrick Ekeng, fostul mijlocaş de la Dinamo. Pe 6 mai 2016, la meciul pe care formaţia din Ştefan cel Mare îl disputa pe teren propriu contra celor de la Viitorul, camerunezul a făcut un stop cardiorespirator, în minutul 70 al partidei. Din nefericire, el a murit în aceeaşi seară, la Spitalul Floreasca.

Dinamo a retras numărul 14, numărul purtat de camerunez, în semn de omagiu pentru acesta. De asemenea, în Peluza Cătălin Hîldan, la fiecare meci, se află un steag cu chipul fostului mijlocaş care a încetat din viaţă la doar 26 de ani.

Astăzi s-au împlinit 10 ani de la moartea fostului fotbalist de la Dinamo, iar clubul din Ştefan cel Mare, aşa cum o face în fiecare an, i-a adus un omagiu lui Patrick Ekeng:

“În urmă cu 10 ani, mijlocaşul echipei noastre, Patrick Ekeng, se prăbuşea la centrul terenului, în timpul meciului disputat împotriva celor de la Viitorul Constanţa.

Din nefericire, Patrick s-a stins câteva ore mai târziu, la Spitalul de Urgenţă Floreasca. În semn de omagiu pentru acest moment tragic, Peluza Cătălin Hîldan a realizat o scenografie impresionantă din cartoane, în tribunele Arenei Naţionale, cu mesajul „Bon voyage, Patrick !”, iar Dinamo a decis să retragă tricoul cu numărul 14, în memoria sa.