Mihai Stoica, revoltat de explicaţiile lui Vassaras: “Ne jigneşte, e de neiertat”! Se teme de arbitraj la baraj

Bogdan Stănescu Publicat: 6 mai 2026, 18:24

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), consideră inacceptabile explicaţiile preşedintelui CCA, Kyros Vassaras (60 de ani), după golul validat al oltenilor din prelungirile meciului cu Dinamo. Steven Nsimba (29 de ani) s-a aflat în offside la acea fază, acţiunea de joc a continuat, mingea a ajuns iarăşi la atacantul francez, care a marcat.

CCA a explicat că golul a venit dintr-un alt APP faţă de cel în care Nsimba a fost în offside, variantă infirmată atât de specialistul în arbitraj Marius Avram, cât şi de Mihai Stoica.

Mie mi s-a părut mai grav decât greșeala evidentă de arbitraj faptul că Vassaras ne aruncă praf în ochi. Adică ne jignește, spunând că apar în spațiul public unii care nu știu, dar vorbesc. Că de fapt nu e greșeala brigăzii. A fost o greșeală mare de tot. Și greșeala asta poate să decidă o campioană. Ar fi fost la un singur punct de Universitatea Cluj (n.r. Universitatea Craiova, în cazul în care ar fi făcut doar egal cu Dinamo). Greșeală mare, este aproape neverosimil cum Vornicu nu ridică, deși vede clar, offside-ul e foarte mare. Iar după aia cum încearcă Vassaras să ne spună că, de fapt, e altă fază. Nu, nu este altă fază.

Dar asta s-a întâmplat și când noi am jucat cu Petrolul. Ne-au făcut atunci… Pe mine efectiv m-au dat peste cap. A fost ultima fază a meciului, era 1-0 pentru noi cu Petrolul, ultimul minut de prelungiri, un fault evident la Șut, mingea a ajuns în careu, a degajat Radunovic sub presiune și ni s-a spus că e altă fază, pentru că el controla mingea. Nu, nu era altă fază, a degajat sub presiune. În opinia mea, este ceva de neiertat ce face Vassaras. Dar, ca până acum, când are chef recunoaște greșeli, când nu are chef nu recunoaște. Și ne vorbește de sus tuturor.

(n.r. Dacă are emoții din perspectiva arbitrajului la meciurile de baraj pentru Conference League) Foarte, foarte, foarte mari. Absolut, pentru că văd că se greșește cu VAR. Se greșește cu VAR și după aia ni se explică, nu s-a greșit, noi nu știm. Nu e altă fază, pentru că cei de la Dinamo nu controlează mingea. Nu e altă fază, e aceeași fază”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Nicolescu le-a propus cluburilor să aibă un punct de vedere comun în ceea ce priveşte greşelile de arbitraj

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, le propunea celorlaltor cluburi din Liga 1 să se unească şi să ofere un punct de vedere comun în legătură cu greşelile grave de arbitraj. Nicolescu spunea că acum a fost rândul lui Dinamo să fie dezavantajată, dar vor păţi acelaşi lucru şi alte cluburi.

Nicolescu transmitea, resemnat, că Dinamo putea face doar o sesizare la CCA, iar Comisia Centrală a Arbitrilor decidea dacă răspunde sau nu la această sesizare. La derby-ul Craiova – Dinamo 2-1, în camera VAR s-a aflat Cătălin Popa, pentru care Dinamo cerea recuzarea după derby-ul cu scandal cu Rapid. Giuleştenii i-au egalat atunci pe “câini” după un gol al lui Petrila, în urma unui fault nesancţionat al lui Borza asupra lui Musi. Rapid avea să câştige acel derby, cu 3-2.

Acţionarul majoritar al Farului, Gică Popescu, spunea şi el că au fost foarte-foarte multe greşeli de arbitraj în acest sezon şi că acest lucru nu mai poate fi acceptat.

