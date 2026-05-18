Gigi Becali, „revoluţie” la FCSB! Pleacă jumătate de echipă: „S-a şters fotbalul din capul lor”

FCSB a încheiat play-out-ul pe poziția a doua, după ce a fost învinsă de o manieră clară de Hermannstadt, formație care a prins locul de baraj în ultima rundă.

Patronul Gigi Becali a anunțat o adevărată revoluție la echipă și a transmis că va lua măsuri dure la alcătuirea lotului pentru viitorul sezon de Liga 1.

Gigi Becali a reacționat imediat după finalul partidei dintre Hermannstadt și FCSB, încheiată cu scorul de 2-0 în favoarea sibienilor. Patronul roș-albaștrilor a avut un discurs dur la adresa jucătorilor și a anunțat o adevărată revoluție din vară.

„Sunt chestii de inteligenţă. Nu era nicio miză. Avem nevoie de jucători pentru meciul cu Botoşaniul. Nu au făcut deplasarea. Am vrut să văd din rezerve, să îl văd pe Ngezana, pe OFri Arad, pe Duarte, pe Thiam, ca să ştim la cine renunţă. Să luăm o decizie. Nu vă voi spune ce concluzii am tras, că nu e frumos. O să vedeţi concluziile în

Vor pleca mulţi jucători, vor veni mulţi jucători, nu vă pot spune ce. Cu el am prelungit pe încă un an (n.r: lui Ngezana). Numai să vedem dacă poate să joace. Că el nu a ascultat, nu s-a operat şi dă acum cu stângul în dreptul. Nu are rost să vorbim de Ngezana, nu vreau să vorbesc de jucători punctual. O să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători! Sunt mulţi jucători fără valoare. Am pus baza în ei, ne-au ajutat la câştigarea campionatului şi acum nu ne bazăm deloc pe ei. S-a şters fotbalul din capul lor”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.