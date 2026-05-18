Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, „revoluţie” la FCSB! Pleacă jumătate de echipă: „S-a şters fotbalul din capul lor”

Gigi Becali, „revoluţie” la FCSB! Pleacă jumătate de echipă: „S-a şters fotbalul din capul lor”

Daniel Işvanca Publicat: 18 mai 2026, 22:46

Comentarii
Gigi Becali, revoluţie” la FCSB! Pleacă jumătate de echipă: S-a şters fotbalul din capul lor”

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB a încheiat play-out-ul pe poziția a doua, după ce a fost învinsă de o manieră clară de Hermannstadt, formație care a prins locul de baraj în ultima rundă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul Gigi Becali a anunțat o adevărată revoluție la echipă și a transmis că va lua măsuri dure la alcătuirea lotului pentru viitorul sezon de Liga 1.

Gigi Becali, măsuri dure la FCSB

Gigi Becali a reacționat imediat după finalul partidei dintre Hermannstadt și FCSB, încheiată cu scorul de 2-0 în favoarea sibienilor. Patronul roș-albaștrilor a avut un discurs dur la adresa jucătorilor și a anunțat o adevărată revoluție din vară.

„Sunt chestii de inteligenţă. Nu era nicio miză. Avem nevoie de jucători pentru meciul cu Botoşaniul. Nu au făcut deplasarea. Am vrut să văd din rezerve, să îl văd pe Ngezana, pe OFri Arad, pe Duarte, pe Thiam, ca să ştim la cine renunţă. Să luăm o decizie. Nu vă voi spune ce concluzii am tras, că nu e frumos. O să vedeţi concluziile în

Vor pleca mulţi jucători, vor veni mulţi jucători, nu vă pot spune ce. Cu el am prelungit pe încă un an (n.r: lui Ngezana). Numai să vedem dacă poate să joace. Că el nu a ascultat, nu s-a operat şi dă acum cu stângul în dreptul. Nu are rost să vorbim de Ngezana, nu vreau să vorbesc de jucători punctual. O să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători! Sunt mulţi jucători fără valoare. Am pus baza în ei, ne-au ajutat la câştigarea campionatului şi acum nu ne bazăm deloc pe ei. S-a şters fotbalul din capul lor”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Observator
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
Fanatik.ro
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
0:12 19 mai

Ultimul dans pentru Neymar! Starul Braziliei a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială
23:57

Arsenal, pas uriaș către titlu după 24 de ani! „Tunarii” au învins prin golul lui Kai Havertz
23:51

VIDEOSuedia – Cehia 3-4 și Germania – Elveția 1-6, la Campionatul Mondial de hochei. Spectacol pe gheață
23:48

Decizia radicală luată de Gigi Becali după ce Craiova a cucerit eventul! A spus şi de ce nu-l felicită pe Rotaru
23:29

Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce şi-a retrogradat fosta echipă! Reacţia antrenorului
23:20

Gică Popescu, discurs furibund după ce Farul a picat pe loc de baraj: „Avem probleme serioase. Mi-e frică de retrogradare”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial 4 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 5 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF 6 Dinamo a rezolvat primul transfer al verii! Marele talent care a jucat pentru Steaua semnează
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român