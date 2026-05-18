Home | Fotbal | Liga 1 | Știm barajele pentru promovarea/menținerea în Liga 1! Farul și Hermannstadt, în prim-plan

Știm barajele pentru promovarea/menținerea în Liga 1! Farul și Hermannstadt, în prim-plan

Daniel Işvanca Publicat: 18 mai 2026, 22:52

Comentarii
Știm barajele pentru promovarea/menținerea în Liga 1! Farul și Hermannstadt, în prim-plan

Jucătorii de la Hermannstadt / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

S-a încheiat play-out-ul sezonului 2025/2026 din Liga 1, iar Farul Constanța și Hermannstadt sunt echipele care vor lupta pentru menținerea în primul eșalon al fotbalului românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De partea cealaltă, FC Voluntari și Chindia Târgoviște sunt formațiile care vor ținti o promovare. Iată cum vor arăta barajele care vor completa lista echipelor ce vor evolua în viitoarea ediție de Liga 1.

Farul – Chindia și Hermannstadt – FC Voluntari, barajele pentru Liga 1

Farul Constanța avea nevoie de un singur punct în confruntarea cu Metaloglobus București, însă gruparea antrenată de Flaviu Stoican a pierdut inexplicabil disputa cu echipa deja retrogradată.

Practic, deși Petrolul a fost spulberată pe teren propriu de Oțelul, ploieștenii au profitat de faptul că nu au beneficiat de rotunjire și s-au salvat inclusiv de baraj.

Constănțenii vor juca împotriva celor de la Chindia Târgoviște, formație care a profitat de faptul că Steaua București și FC Bihor Oradea nu au avut drept de promovare în Liga 1.

Reclamă
Reclamă

Dorinel Munteanu o poate salva pe Hermannstadt

Deși părea condamnată la retrogradarea directă la un moment dat, Dorinel Munteanu a reușit minunea alături de Hermannstadt și a prins locul de baraj, după ce a învins FCSB-ul, scor 2-0.

La baraj, gruparea pregătită de „Neamț” va înfrunta FC Voluntari, formație care va forța promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Datele exacte ale barajelor de menținere-promovare vor fi anunțate ulterior, însă primele manșe se vor disputa pe 23 sau 24 mai, iar duelurile din retur vor avea loc în intervalul 30 mai – 1 iunie.

Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Observator
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
Fanatik.ro
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
0:12 19 mai

Ultimul dans pentru Neymar! Starul Braziliei a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială
23:57

Arsenal, pas uriaș către titlu după 24 de ani! „Tunarii” au învins prin golul lui Kai Havertz
23:51

VIDEOSuedia – Cehia 3-4 și Germania – Elveția 1-6, la Campionatul Mondial de hochei. Spectacol pe gheață
23:48

Decizia radicală luată de Gigi Becali după ce Craiova a cucerit eventul! A spus şi de ce nu-l felicită pe Rotaru
23:29

Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce şi-a retrogradat fosta echipă! Reacţia antrenorului
23:20

Gică Popescu, discurs furibund după ce Farul a picat pe loc de baraj: „Avem probleme serioase. Mi-e frică de retrogradare”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial 4 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 5 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF 6 Dinamo a rezolvat primul transfer al verii! Marele talent care a jucat pentru Steaua semnează
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român