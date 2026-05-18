Știm barajele pentru promovarea/menținerea în Liga 1! Farul și Hermannstadt, în prim-plan

S-a încheiat play-out-ul sezonului 2025/2026 din Liga 1, iar Farul Constanța și Hermannstadt sunt echipele care vor lupta pentru menținerea în primul eșalon al fotbalului românesc.
De partea cealaltă, FC Voluntari și Chindia Târgoviște sunt formațiile care vor ținti o promovare. Iată cum vor arăta barajele care vor completa lista echipelor ce vor evolua în viitoarea ediție de Liga 1.
Farul – Chindia și Hermannstadt – FC Voluntari, barajele pentru Liga 1
Farul Constanța avea nevoie de un singur punct în confruntarea cu Metaloglobus București, însă gruparea antrenată de Flaviu Stoican a pierdut inexplicabil disputa cu echipa deja retrogradată.
Practic, deși Petrolul a fost spulberată pe teren propriu de Oțelul, ploieștenii au profitat de faptul că nu au beneficiat de rotunjire și s-au salvat inclusiv de baraj.
Constănțenii vor juca împotriva celor de la Chindia Târgoviște, formație care a profitat de faptul că Steaua București și FC Bihor Oradea nu au avut drept de promovare în Liga 1.
Dorinel Munteanu o poate salva pe Hermannstadt
Deși părea condamnată la retrogradarea directă la un moment dat, Dorinel Munteanu a reușit minunea alături de Hermannstadt și a prins locul de baraj, după ce a învins FCSB-ul, scor 2-0.
La baraj, gruparea pregătită de „Neamț” va înfrunta FC Voluntari, formație care va forța promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Datele exacte ale barajelor de menținere-promovare vor fi anunțate ulterior, însă primele manșe se vor disputa pe 23 sau 24 mai, iar duelurile din retur vor avea loc în intervalul 30 mai – 1 iunie.
- Decizia radicală luată de Gigi Becali după ce Craiova a cucerit eventul! A spus şi de ce nu-l felicită pe Rotaru
- Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce şi-a retrogradat fosta echipă! Reacţia antrenorului
- Gică Popescu, discurs furibund după ce Farul a picat pe loc de baraj: „Avem probleme serioase. Mi-e frică de retrogradare”
- “100% va avea mână liberă”. Ilie Dumitrescu, răspuns ironic când a aflat că Marius Baciu vine la FCSB
- Gigi Becali a dezvăluit ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB! Cum l-a pus antrenor: “Asta m-a convins”