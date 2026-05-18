Știm barajele pentru promovarea/menținerea în Liga 1! Farul și Hermannstadt, în prim-plan

S-a încheiat play-out-ul sezonului 2025/2026 din Liga 1, iar Farul Constanța și Hermannstadt sunt echipele care vor lupta pentru menținerea în primul eșalon al fotbalului românesc.

De partea cealaltă, FC Voluntari și Chindia Târgoviște sunt formațiile care vor ținti o promovare. Iată cum vor arăta barajele care vor completa lista echipelor ce vor evolua în viitoarea ediție de Liga 1.

Farul – Chindia și Hermannstadt – FC Voluntari, barajele pentru Liga 1

Farul Constanța avea nevoie de un singur punct în confruntarea cu Metaloglobus București, însă gruparea antrenată de Flaviu Stoican a pierdut inexplicabil disputa cu echipa deja retrogradată.

Practic, deși Petrolul a fost spulberată pe teren propriu de Oțelul, ploieștenii au profitat de faptul că nu au beneficiat de rotunjire și s-au salvat inclusiv de baraj.

Constănțenii vor juca împotriva celor de la Chindia Târgoviște, formație care a profitat de faptul că Steaua București și FC Bihor Oradea nu au avut drept de promovare în Liga 1.