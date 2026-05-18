Veste-șoc din Anglia! Presa anunță că Pep Guardiola pleacă de la Manchester City la finalul sezonului

Jurnaliștii din Anglia vin cu o veste care “dinamitează” fotbalul din Anglia. Pep Guardiola, legendarul antrenor al lui Manchester City, va pleca la finalul acestui sezon, deși mai avea contract până în 2027.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sezonul 2025/26 va fi ultimul pentru Pep Guardiola pe banca celor de la Manchester City, este anunțul celor de la Daily Mail. Zvonurile legate de viitorul antrenorului catalan pe banca “cetățenilor” au circulat constant în ultima perioadă, însă managerul a refuzat de fiecare dată să dea un răspuns concret în acest sens.

Guardiola pleacă de la City. Enzo Maresca, în pole-position pentru înlocuirea sa

Conform sursei citate anterior, Guardiola a decis până la urmă ce va face, iar meciul cu Aston Villa din ultima etapă de Premier League va fi ultimul pentru el la cârma formației de pe Etihad. Vestea legată de plecarea lui Pep ar urma să devină oficială duminică, în ziua partidei din rundă finală a campionatului.

Cu toate acestea, informația respectivă ar putea să fie făcută publică și mai devreme, în cazul în care Manchester City nu va mai avea matematic șanse la titlu înainte de ultima etapă. Până la meciul cu Villa de pe Etihad, “cetățenii” mai au de jucat și contra lui Bournemouth marți, în deplasare.

Indiferent dacă City va câștiga sau nu titlu în lupta cu Arsenal, Guardiola va fi celebrat printr-o paradă cu autobuz cu acoperiș deschis săptămâna viitoare, luni. Acțiunea clubului va fi una în semn de respect față de antrenorul care a transformat-o pe echipa de pe Etihad și care a scris istorie alături de ea.