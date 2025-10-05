25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan - "Unicul Căpitan" - Antena Sport

Dinamo comemorează, duminică, 25 de ani de la moartea fostul căpitan Cătălin Hîldan, care a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Olteniţa şi Dinamo Bucureşti. Cătălin Hîldan s-a prăbuşit la centrul terenului.

25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan”

“Nimeni nu se aştepta, nimeni nu putea să creadă, în momentul în care vestea cutremurătoare a sosit de la spitalul din localitate: Cătălin Hîldan a trecut în eternitate.

Deşi avea doar 24 de ani, Cătălin devenise nu doar un adevărat lider pe teren, ci un simbol – un exemplu sportiv demn de urmat. El reprezenta un model şi prin comportamentul său din afara terenului de joc sau al antrenamentului.

Au trecut 25 de ani, însă flacăra pe care a purtat-o cu atâta mândrie pe teren arde şi astăzi. Atât suporterii, cât şi clubul îi aduc omagiu meci de meci – fie prin prezenţa chipului său pe echipamentul de joc sau pe banderola de căpitan, fie prin numele Peluzei Cătălin Hîldan şi prin steagurile fluturate pe stadion, cu chipul său.