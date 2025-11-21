Bogdan Andone, resemnat după eșecul cu Universitatea Craiova: „Este o pălărie prea mare pentru noi” - Antena Sport

FC Argeș a suferit vineri al doilea eșec la rând în Liga 1. Pe stadionul de la Mioveni, gruparea piteșteană a fost învinsă de Universitatea Craiova cu scorul de 2-1.

După fluierul final, antrenorul Bogdan Andone s-a arătat dezamăgit de felul în care echipa sa a pierdut această partidă și a tras o concluzie dură pentru acest sezon.

Bogdan Andone: „Sunt momente ale jocului pe care nu le-am gestionat bine”

FC Argeș a pierdut al șaselea meci din actuala ediție a Ligii 1, iar rezultatul a produs dezamăgire în vestiar. Jucătorii au fost dezamăgiți de scorul înregistrat în meciul contra Universității Craiova.

După fluierul final, Bogdan Andone a tras câteva concluzii cu privire la acest joc și a venit cu un verdict destul de dur pentru echipa sa, după 17 runde disputate.

„E supărare, e dezamăgire, frustrare. Craiova până la primul gol nu intrase în careu absolut niciodată. Am reușit să egalăm, apoi din nou am primit un gol foarte ușor. Lucruri pe care le-am discutat, le-am analizat.