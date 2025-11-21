Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bogdan Andone, resemnat după eșecul cu Universitatea Craiova: „Este o pălărie prea mare pentru noi” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Bogdan Andone, resemnat după eșecul cu Universitatea Craiova: „Este o pălărie prea mare pentru noi”

Bogdan Andone, resemnat după eșecul cu Universitatea Craiova: „Este o pălărie prea mare pentru noi”

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 23:40

Comentarii
Bogdan Andone, resemnat după eșecul cu Universitatea Craiova: Este o pălărie prea mare pentru noi”

Bogdan Andone / SPORT PICTURES

FC Argeș a suferit vineri al doilea eșec la rând în Liga 1. Pe stadionul de la Mioveni, gruparea piteșteană a fost învinsă de Universitatea Craiova cu scorul de 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, antrenorul Bogdan Andone s-a arătat dezamăgit de felul în care echipa sa a pierdut această partidă și a tras o concluzie dură pentru acest sezon.

Bogdan Andone: „Sunt momente ale jocului pe care nu le-am gestionat bine”

FC Argeș a pierdut al șaselea meci din actuala ediție a Ligii 1, iar rezultatul a produs dezamăgire în vestiar. Jucătorii au fost dezamăgiți de scorul înregistrat în meciul contra Universității Craiova.

După fluierul final, Bogdan Andone a tras câteva concluzii cu privire la acest joc și a venit cu un verdict destul de dur pentru echipa sa, după 17 runde disputate.

„E supărare, e dezamăgire, frustrare. Craiova până la primul gol nu intrase în careu absolut niciodată. Am reușit să egalăm, apoi din nou am primit un gol foarte ușor. Lucruri pe care le-am discutat, le-am analizat.

Reclamă
Reclamă

Știam foarte bine ce face Bancu din acea poziție, unde va duce mingea. Nu am blocat nici centrarea. Niște goluri primite foarte simplu. Sunt momente ale jocului pe care nu le-am gestionat bine”.

Bogdan Andone: „Play-off-ul este o căciulă prea mare pentru noi”

„Craiova o echipă mai valoroasă, mai experimentată. Am avut 13 cornere, ei niciunul. E supărare. La Rapid etapa trecută două șuturi pe poartă a fost 2-0. Astăzi la fel, două șuturi pe poartă, sau trei în minutul 93 și am luat două goluri. E supărare. Sunt și eu dezamăgit și băieții. E dificil. Am întâlnit în ultimele două etape două echipe bune.

Dacă gestionam mai bine anumite momente ale jocului am fi putut scoate mai mult. Dar până la urmă ne-a bătut Rapid de două ori, ne-a bătut Craiova de două ori, ne-a bătut Botoșani. E clar că play-off-ul în momentul de față este o căciulă prea mare pentru noi, chiar dacă suntem pe locul 5 sau 6 în momentul ăsta”, a declarat tehnicianul piteștenilor, potrivit digisport.ro.

Angajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energieAngajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Celebrul fotbalist care a lucrat ani buni la o spălătorie auto. Acum e milionar, dar nu a uitat niciodată de unde a plecat
Fanatik.ro
Celebrul fotbalist care a lucrat ani buni la o spălătorie auto. Acum e milionar, dar nu a uitat niciodată de unde a plecat
23:32
Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați
23:19
Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
23:08
Schimbări în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul. Jucătorii pe care mizează Mihai Stoica: „Au moral bun”
22:58
Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: „Nu a fost ușor”
22:46
Ștefan Baiaram, mesaj ferm despre Filipe Coelho, după primul meci fără Mirel Rădoi la Craiova: „Nu poate schimba tot”
22:26
FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Debut cu dreptul pentru Filipe Coelho pe banca oltenilor
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor