Bogdan Andone, resemnat după eșecul cu Universitatea Craiova: „Este o pălărie prea mare pentru noi” - Antena Sport

FC Argeș a suferit vineri al doilea eșec la rând în Liga 1. Pe stadionul de la Mioveni, gruparea piteșteană a fost învinsă de Universitatea Craiova cu scorul de 2-1.
După fluierul final, antrenorul Bogdan Andone s-a arătat dezamăgit de felul în care echipa sa a pierdut această partidă și a tras o concluzie dură pentru acest sezon.
Bogdan Andone: „Sunt momente ale jocului pe care nu le-am gestionat bine”
FC Argeș a pierdut al șaselea meci din actuala ediție a Ligii 1, iar rezultatul a produs dezamăgire în vestiar. Jucătorii au fost dezamăgiți de scorul înregistrat în meciul contra Universității Craiova.
După fluierul final, Bogdan Andone a tras câteva concluzii cu privire la acest joc și a venit cu un verdict destul de dur pentru echipa sa, după 17 runde disputate.
„E supărare, e dezamăgire, frustrare. Craiova până la primul gol nu intrase în careu absolut niciodată. Am reușit să egalăm, apoi din nou am primit un gol foarte ușor. Lucruri pe care le-am discutat, le-am analizat.
Știam foarte bine ce face Bancu din acea poziție, unde va duce mingea. Nu am blocat nici centrarea. Niște goluri primite foarte simplu. Sunt momente ale jocului pe care nu le-am gestionat bine”.
Bogdan Andone: „Play-off-ul este o căciulă prea mare pentru noi”
„Craiova o echipă mai valoroasă, mai experimentată. Am avut 13 cornere, ei niciunul. E supărare. La Rapid etapa trecută două șuturi pe poartă a fost 2-0. Astăzi la fel, două șuturi pe poartă, sau trei în minutul 93 și am luat două goluri. E supărare. Sunt și eu dezamăgit și băieții. E dificil. Am întâlnit în ultimele două etape două echipe bune.
Dacă gestionam mai bine anumite momente ale jocului am fi putut scoate mai mult. Dar până la urmă ne-a bătut Rapid de două ori, ne-a bătut Craiova de două ori, ne-a bătut Botoșani. E clar că play-off-ul în momentul de față este o căciulă prea mare pentru noi, chiar dacă suntem pe locul 5 sau 6 în momentul ăsta”, a declarat tehnicianul piteștenilor, potrivit digisport.ro.
- Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați
- Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
- Schimbări în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul. Jucătorii pe care mizează Mihai Stoica: „Au moral bun”
- Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: „Nu a fost ușor”
- Ștefan Baiaram, mesaj ferm despre Filipe Coelho, după primul meci fără Mirel Rădoi la Craiova: „Nu poate schimba tot”