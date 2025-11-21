Schimbări în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul. Jucătorii pe care mizează Mihai Stoica: „Au moral bun” - Antena Sport

Închide meniul
Schimbări în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul. Jucătorii pe care mizează Mihai Stoica: „Au moral bun”

Publicat: 21 noiembrie 2025, 23:08

Mihai Stoica / Sport Pictures

Mihai Stoica a anunțat schimbări în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul, din etapa a 17-a din Liga 1. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. 

Mihai Stoica a confirmat faptul că Ionuț Cercel nu va face parte din lotul campioanei, după cum a anunțat și Elias Charalambous. Tânărul fundaș este accidentat și nu va putea evolua în partida cu „lupii galbeni”. 

Mihai Stoica a anunțat că juniorii pe care FCSB va miza la duelul cu Petrolul vor fi Alexandru Stoian, Mihai Toma și Andrei Dăncuș. Dacă primii doi au mai bifat meciuri pentru campioană în acest sezon, Dăncuș a evoluat puțin la echipa mare, el bifând partide la formația de tineret a roș-albaștrilor. 

Fundașul de doar 16 ani a fost pe bancă și la duelul din runda trecută, cu Hermannstadt, încheiat cu scorul de 3-3. Andrei Dăncuș a evoluat într-un singur meci al campioanei în acest sezon, fiind titular în victoria cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României. 

„Cercel este accidentat. Nu va figura în lot. Juniorii vor fi Toma, Stoian și Dăncuș. Au moral bun, s-au calificat, iar cu Islanda au jucat excepțional. Stoian, în ultimul meci, a jucat doar 45 de minute. Cred că vom fi bine. Jucăm cu 2007, îți dai seama”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

Alexandru Stoian și Mihai Toma au fost convocați la naționala U19 în pauza internațională recentă. Cei doi au fost titulari în toate cele trei meciuri ale „tricolorilor”, cu Andorra U19, Finlanda U19 și Islanda U19, din preliminariile EURO.  

Toma a marcat două goluri în aceste trei meciuri, unul în victoria cu Andorra U19 (4-1) și unul în cea cu Islanda U19 (3-0), meci în care a oferit și două pase decisive. Stoian, de cealaltă parte, a reușit și el să puncteze în duelul cu islandezii. 

