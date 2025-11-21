Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: „Nu a fost ușor” - Antena Sport

La primul meci cu Filipe Coelho, Universitatea Craiova a obținut un succes la Mioveni, scor 2-1 cu FC Argeș. Gruparea din Bănie a controlat jocul contra nou promovatei și a avut ocazii mari de a închide meciul mai devreme.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă tehnicianul portughez a schimbat sistemul, față de cel folosit de Mirel Rădoi, „leii” au găsit trasee pentru a pune în pericol poarta apărată de Straton.

Filipe Coelho: „E o victorie importantă”

După trei etape consecutive fără victorie în Liga, dar și cu un antrenor nou, Universitatea Craiova s-a impus la Mioveni contra celor de la FC Argeș, în etapa cu numărul 17.

Oltenii au învins prin golurile marcate de Ștefan Baiaram și Etim. Jocul a fost la discreția formației din Bănie, care a avut șanse mari să marcheze și golul al treilea. După fluierul final, tehnicianul portughez a tras primele concluzii.

„A fost bine. Jucătorii au luptat, au jucat foarte bine. A fost în fața unui adversar puternic la fazele fixe. Nu am început bine, după 20 de minute, am început să controlăm jocul.