Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: „Nu a fost ușor” - Antena Sport

La primul meci cu Filipe Coelho, Universitatea Craiova a obținut un succes la Mioveni, scor 2-1 cu FC Argeș. Gruparea din Bănie a controlat jocul contra nou promovatei și a avut ocazii mari de a închide meciul mai devreme.
Chiar dacă tehnicianul portughez a schimbat sistemul, față de cel folosit de Mirel Rădoi, „leii” au găsit trasee pentru a pune în pericol poarta apărată de Straton.
Filipe Coelho: „E o victorie importantă”
După trei etape consecutive fără victorie în Liga, dar și cu un antrenor nou, Universitatea Craiova s-a impus la Mioveni contra celor de la FC Argeș, în etapa cu numărul 17.
Oltenii au învins prin golurile marcate de Ștefan Baiaram și Etim. Jocul a fost la discreția formației din Bănie, care a avut șanse mari să marcheze și golul al treilea. După fluierul final, tehnicianul portughez a tras primele concluzii.
„A fost bine. Jucătorii au luptat, au jucat foarte bine. A fost în fața unui adversar puternic la fazele fixe. Nu am început bine, după 20 de minute, am început să controlăm jocul.
Ne-am creat ocazii, ne-am apărat mai bine. Ei au avut mai multe cornere, dar noi am avut ocaziile mai importante. E o victorie importantă, am luat trei puncte, sunt fericit pentru fani și jucători”.
Filipe Coelho: „Jucătorii sunt inteligenți, profesioniști”
„Vrem să construim ceva. E bine că am reacționat repede și că am înscris, dar avem lucruri de îmbunătățit. Sunt importante cele trei puncte. Am avut doar un antrenament cu toată echipa, nu a fost ușor. Am schimbat sistemul, dinamica. Jucătorii sunt inteligenți, profesioniști.
Vom vedea. Nu ar trebui să uităm că ultima victorie în deplasare a fost în august. Am arătat ca o echipă cu personalitate. Am învins o echipă bună. Îmi place să fiu echilibrat. Vreau să fiu atent la ce se întâmplă pe teren.
Am văzut multe meciuri, dar m-am concentrat la următorii adversari. Nu pot să-mi exprim o opinie despre nivelul altor echipe, în afara adversarului de azi. Sunt mulți jucători și antrenori buni în acest campionat”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.
- Ștefan Baiaram, mesaj ferm despre Filipe Coelho, după primul meci fără Mirel Rădoi la Craiova: „Nu poate schimba tot”
- FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Debut cu dreptul pentru Filipe Coelho pe banca oltenilor
- După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit: „Vă rog să nu mă provocați”
- Ilie Dumitrescu știe cine va fi noua „perlă” din Liga 1. Jucătorul lăudat: „Mare potențial”
- Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor