Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: „Nu a fost ușor” - Antena Sport

Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: „Nu a fost ușor"

Fotbal | Liga 1

Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: „Nu a fost ușor”

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 22:58

Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: Nu a fost ușor”

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

La primul meci cu Filipe Coelho, Universitatea Craiova a obținut un succes la Mioveni, scor 2-1 cu FC Argeș. Gruparea din Bănie a controlat jocul contra nou promovatei și a avut ocazii mari de a închide meciul mai devreme.

Chiar dacă tehnicianul portughez a schimbat sistemul, față de cel folosit de Mirel Rădoi, „leii” au găsit trasee pentru a pune în pericol poarta apărată de Straton.

Filipe Coelho: „E o victorie importantă”

După trei etape consecutive fără victorie în Liga, dar și cu un antrenor nou, Universitatea Craiova s-a impus la Mioveni contra celor de la FC Argeș, în etapa cu numărul 17.

Oltenii au învins prin golurile marcate de Ștefan Baiaram și Etim. Jocul a fost la discreția formației din Bănie, care a avut șanse mari să marcheze și golul al treilea. După fluierul final, tehnicianul portughez a tras primele concluzii.

„A fost bine. Jucătorii au luptat, au jucat foarte bine. A fost în fața unui adversar puternic la fazele fixe. Nu am început bine, după 20 de minute, am început să controlăm jocul. 

Ne-am creat ocazii, ne-am apărat mai bine. Ei au avut mai multe cornere, dar noi am avut ocaziile mai importante. E o victorie importantă, am luat trei puncte, sunt fericit pentru fani și jucători”.

Filipe Coelho: „Jucătorii sunt inteligenți, profesioniști”

„Vrem să construim ceva. E bine că am reacționat repede și că am înscris, dar avem lucruri de îmbunătățit. Sunt importante cele trei puncte. Am avut doar un antrenament cu toată echipa, nu a fost ușor. Am schimbat sistemul, dinamica. Jucătorii sunt inteligenți, profesioniști. 

Vom vedea. Nu ar trebui să uităm că ultima victorie în deplasare a fost în august. Am arătat ca o echipă cu personalitate. Am învins o echipă bună. Îmi place să fiu echilibrat. Vreau să fiu atent la ce se întâmplă pe teren.

Am văzut multe meciuri, dar m-am concentrat la următorii adversari. Nu pot să-mi exprim o opinie despre nivelul altor echipe, în afara adversarului de azi. Sunt mulți jucători și antrenori buni în acest campionat”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

