Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă - Antena Sport

Gigi Becali a avut parte de o operație dificilă în zona cervicală. El a mers la spital însoţit de “4 frați călugări, dar nu a ținut cont de sfaturile medicilor și a decis să plece acasă, unde s-a lăsat în grija soţiei.

La nici 24 de ore, Gigi Becali a surprins pe toată lumea şi s-a prezentat la slujba de vineri, de la Catedrala Patriarhală, dedicată „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, sărbătoare însemnată în calendarul ortodox pe data de 21 noiembrie. Gigi Becali a fost surprins în timp ce se ruga şi chiar lăcrima.

“Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. (…)

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta.”, a declarat Gigi Becali, la RTV.

Gigi Becali a refuzat să ia medicamentaţia prescrisă de medic

„Mi-a zis că să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal. Da bine, cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei”, a mai spus miliardarul.