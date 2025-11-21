Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă - Antena Sport

Home | Extra | Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă

Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 13:15

Comentarii
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă

Sursa foto: Captură TV

Gigi Becali a avut parte de o operație dificilă în zona cervicală. El a mers la spital însoţit de “4 frați călugări, dar nu a ținut cont de sfaturile medicilor și a decis să plece acasă, unde s-a lăsat în grija soţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La nici 24 de ore, Gigi Becali a surprins pe toată lumea şi s-a prezentat la slujba de vineri, de la Catedrala Patriarhală, dedicată „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, sărbătoare însemnată în calendarul ortodox pe data de 21 noiembrie. Gigi Becali a fost surprins în timp ce se ruga şi chiar lăcrima.

“Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. (…)

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta.”, a declarat Gigi Becali, la RTV.

Gigi Becali a refuzat să ia medicamentaţia prescrisă de medic

„Mi-a zis că să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal. Da bine, cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei”, a mai spus miliardarul.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi
Observator
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
Fanatik.ro
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
12:49
FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor
12:37
Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026
12:32
Gică Hagi, în presa din Istanbul: “Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei”
11:57
Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes
11:52
Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!”
11:35
Naționala României se va duela cu Slovacia sau Kosovo în martie, chiar dacă pierde cu Turcia
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!