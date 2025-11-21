Ștefan Baiaram, mesaj ferm despre Filipe Coelho, după primul meci fără Mirel Rădoi la Craiova: „Nu poate schimba tot” - Antena Sport

Ștefan Baiaram a oferit declarații despre Filipe Coelho, la primul meci fără Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Antrenorul portughez de 45 de ani a debutat cu dreptul pe banca oltenilor, trupa din Bănie reușind să o învingă pe FC Argeș în etapa a 17-a din Liga 1.

Ștefan Baiaram a reușit să marcheze un gol în victoria oltenilor, mărturisind că se simte excelent. Acesta a subliniat că duelul cu Mainz, de joi, din grupa de Conference League, va fi unul dificil.

Ștefan Baiaram, mesaj ferm despre Filipe Coelho, după primul fără Mirel Rădoi la Craiova

Ștefan Baiaram a oferit declarații și despre Mirel Rădoi, mărturisind că regretă plecarea antrenorului. Mijlocașul a dezvăluit, de asemenea, că nu mai puțin de nouă jucători ai oltenilor au efectuat un singur antrenament sub comanda lui Filipe Coelho, înaintea partidei cu FC Argeș.

„A fost un meci foarte greu, ne bucurăm pentru cele trei puncte. A fost o perioadă grea, unii au făcut doar un antrenament cu mister. A fost mai greu în prima repriză, după ne-am acomodat. Nouă jucători au făcut un singur antrenament cu dumnealui, e foarte dificil să vedem ce-și dorește, ce vrea. Am avut ședințe, dar trebuie să treacă timpul.

Nu poate să vină să schimbe totul, am jucat o perioadă lungă în acel sistem, e greu să ne acomodăm repede. Eu mă simt foarte bine, trebuie să mă odihnesc, pentru că sunt foarte obosit. Mă simt foarte bine în momentul de față, îmi doresc să fiu sănătos până la meciul cu Mainz. Va fi alt meci, cu siguranță.