E gata! Răzvan Lucescu a luat decizia în privinţa viitorului său: “Închidem subiectul”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre oferta pe care a primit-o de la Beşiktaş. În ultima vreme s-a scris că fostul selecţioner a bătut palma cu turcii şi urmează să se despartă de PAOK Salonic. Nici vorbă de acest lucru.

Tehnicianul grecilor a vrut să închidă acest subiect şi i-a contrazis pe turci, care au scris recent că antrenorul român ar încerca să convingă conducerea lui PAOK Salonic să îl lase să plece la Beşiktaş.

Lucescu a declarat că respectă prea mult clubul din Salonic şi că nu îşi permite să facă lucruri care să îi întristeze pe aceştia. Astfel, el are de gând să îşi ducă înţelegerea la bun sfârşit. El mai are contract cu PAOK Salonic încă un an.

“Închidem subiectul. Mai am un an de contract, sunt de mult timp la PAOK. Am construit o relație profundă cu acest club, cu orașul și cu oamenii de acolo, iar eu nu îmi permit să fac lucruri care i-ar întrista. Mai am un an de contract, deocamdată asta este situația.

S-a întâmplat în trecut, aveam o anumită clauză de plătit pentru a putea întrerupe contractul. Când o echipă a venit să mă ia, i-am pus în legătură cu clubul, iar clubul a spus: «Nu. Știm că putem lua o sumă de bani pe tine, dar vrem să rămâi». Clauza încă există”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit primasport.ro.