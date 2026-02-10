A câștigat 26 de trofee cu Real Madrid, dar va pleca la finalul acestui sezon - Antena Sport

Închide meniul
A câștigat 26 de trofee cu Real Madrid, dar va pleca la finalul acestui sezon

Daniel Işvanca Publicat: 10 februarie 2026, 17:26

Jucătorii de la Real Madrid / Profimedia

Real Madrid va trece printr-o reconstrucție la vară, atunci când Florentino Perez și-a propus să renunțe la mai mulți jucători importanți din istoria clubului „blanco”.

Unul dintre aceștia este Dani Carvajal, fotbalist care a cucerit nu mai puțin de 26 de trofee alături de gruparea din capitala Spaniei. Contractul acestuia expiră pe 30 iunie.

Dani Carvajal se desparte de Real Madrid

Dani Carvajal a revenit pe gazon după ce a suferit o accidentare gravă, dar fundașul dreapta pare să aibă zilele numărate la Real Madrid. Contractul acestuia este valabil până la finalul sezonului și cele două părți au ajuns la un acord de despărțire.

Concret, Florentino Perez nu i-a propus prelungirea contractului, dar nici jucătorul nu își mai dorește să rămână pe ”Bernabeu”, anunță presa din Spania.

Cu 26 de trofee câștigate într-una din cele mai prestigioase perioade din istoria clubului, fundașul spaniol a strâns nu mai puțin de 438 de partide în tricoul „los blancos”.

