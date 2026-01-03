Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A decis să plece de la Rapid cu destinaţia Italia! Primul nume care părăseşte echipa - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A decis să plece de la Rapid cu destinaţia Italia! Primul nume care părăseşte echipa

A decis să plece de la Rapid cu destinaţia Italia! Primul nume care părăseşte echipa

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 13:18

Comentarii
A decis să plece de la Rapid cu destinaţia Italia! Primul nume care părăseşte echipa

Gruparea ”alb-vișinie” s-a reunit astăzi, 3 ianuarie, și pleacă în cantonament, în Antalya, unde va sta până pe 12 ianuarie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din lotul lui Costel Gâlcă pentru această deplasare lipseşte Franz Stolz. După ce a apărat foarte puţin în acest sezon, ca urmare a faptului că Marian Aioani şi-a recuperat postul de titular, Franz Stolz a decis să părăsească echipa şi s-a întors în Italia. În locul lui Franz Stolz, Costel Gâlcă a decis să-l ia în cantonament pe Ianis Maghiar (15 ani).

Franz Stolz aparține de Genoa din ianuarie 2024, însă nu a apucat să debuteze pentru formația italiană. A sosit de la St.Polten (Austria), în schimbul a 250.000 de euro.

28 de fotbalişti vor face deplasarea în Antalya. Rapid va juca în localitatea Belek două meciuri de pregătire: contra polonezilor de la Wisla Plock (10 ianuarie) și împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia (11 ianuarie).

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Observator
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
Fanatik.ro
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
14:34
Iga Swiatek a răbufnit atunci când a fost întrebată de “Bătălia sexelor”, meciul dintre Sabalenka şi Kyrgios!
14:26
Anunţul făcut de Universitatea Cluj despre transferul lui Andrei Coubiș
14:06
Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro!
13:57
Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: “De ce nu?!”
13:11
Decizia luată de starul dorit cu insistenţă de Cristi Chivu la Inter!
12:44
Salariul pe care Marius Şumudică îl va avea în Arabia Saudită
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 5 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 6 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea
Citește și
Cele mai citite
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”