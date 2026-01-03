A decis să plece de la Rapid cu destinaţia Italia! Primul nume care părăseşte echipa - Antena Sport

Gruparea ”alb-vișinie” s-a reunit astăzi, 3 ianuarie, și pleacă în cantonament, în Antalya, unde va sta până pe 12 ianuarie.
Din lotul lui Costel Gâlcă pentru această deplasare lipseşte Franz Stolz. După ce a apărat foarte puţin în acest sezon, ca urmare a faptului că Marian Aioani şi-a recuperat postul de titular, Franz Stolz a decis să părăsească echipa şi s-a întors în Italia. În locul lui Franz Stolz, Costel Gâlcă a decis să-l ia în cantonament pe Ianis Maghiar (15 ani).
Franz Stolz aparține de Genoa din ianuarie 2024, însă nu a apucat să debuteze pentru formația italiană. A sosit de la St.Polten (Austria), în schimbul a 250.000 de euro.
28 de fotbalişti vor face deplasarea în Antalya. Rapid va juca în localitatea Belek două meciuri de pregătire: contra polonezilor de la Wisla Plock (10 ianuarie) și împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia (11 ianuarie).
