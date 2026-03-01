Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei”

Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei”

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 12:37

Comentarii
Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: Sunt niște lei”

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

CFR Cluj a reușit o calificare fantastică în play-off, după o serie de zece succese consecutive sub comanda lui Daniel Pancu. Gruparea ardeleană s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Farului și și-a adjudecat prezența în primele șase, înaintea ultimei etape din sezonul regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a făcut un anunț șocant la doar câteva ore după meci, dar a descris și felul incredibil în care a reușit să revitalizeze echipa pentru a prinde play-off-ul.

Daniel Pancu: „CFR Cluj este cel mai mare club din România după Revoluție”

Daniel Pancu a reușit în cele din urmă imposibilul la CFR Cluj, dar tehnicianul a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește situația în care a găsit echipa la venirea în Gruia.

Tehnicianul român a vorbit la superlativ despre jucătorii săi, însă a explicat că munca a fost una epuizantă, iar nici condițiile nu l-au ajutat foarte mult în drumul către play-off.

„Sunt epuizat, pentru că au fost 4 luni foarte grele. Nici nu mi-am dat seama când au trecut. Orice succes important nu face decât să îți cumpere un bilet la ceva și mai greu. Doar că eu asociez greu, cu ceva mai frumos. Meritam să fim acolo cu toții.

Reclamă
Reclamă

Nu am cuvinte să pot caracteriza jucătorii. Cum se bat pentru fiecare minge, spiritul retrezit, pentru că am spus tot timpul că CFR Cluj este cel mai mare club din România după Revoluție, era doar pus praful peste grandoarea aia. Jucătorii erau într-o situație greu de descris din cuvinte. Acum arată ca niște lei, sunt niște lei la fiecare meci. Astea ne-a făcut să ajungem la calificarea asta aproape imposibilă în fotbal”.

„Acum două luni le-am spus că suntem echipă de primele 6, de o lună le spun că suntem o echipă de primele 3 în România”

„A fost multă suferință pentru istoria asta (n.r. 10 victorii consecutive la CFR Cluj în campionat). Nici măcar nu m-am bucurat pentru că e un club fără bază, fără teren de antrenament, nici ăla unde ne antrenăm nu e de calitate bună, sunt jucători neglijați, la cei tineri mă refer. Am mult de muncă cu ei după fiecare antrenament. E mult de muncă pe lângă fotbal.

Acum două luni le-am spus că suntem echipă de primele 6, de o lună le spun că suntem o echipă de primele 3 în România. Sunt două echipe pe care eu le consider superioare CFR-ului. Una e Craiova, cu care jucăm miercuri. Pe a doua nu v-o zic, întrebați jucătorii, nu vreau să intru în polemici (n.r. râde)”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.

A dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietateA dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
11:55
Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”
11:40
Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB
11:39
Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei
11:21
Veste uriaşă pentru Ana Maria Bărbosu
11:18
Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?”
10:54
EXCLUSIVGică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 4 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională 5 FotoDan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! 6 Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul – CFR: „Nu ne mai prezentăm”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial