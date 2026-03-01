Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei” - Antena Sport

CFR Cluj a reușit o calificare fantastică în play-off, după o serie de zece succese consecutive sub comanda lui Daniel Pancu. Gruparea ardeleană s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Farului și și-a adjudecat prezența în primele șase, înaintea ultimei etape din sezonul regular.

Daniel Pancu a făcut un anunț șocant la doar câteva ore după meci, dar a descris și felul incredibil în care a reușit să revitalizeze echipa pentru a prinde play-off-ul.

Daniel Pancu: „CFR Cluj este cel mai mare club din România după Revoluție”

Daniel Pancu a reușit în cele din urmă imposibilul la CFR Cluj, dar tehnicianul a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește situația în care a găsit echipa la venirea în Gruia.

Tehnicianul român a vorbit la superlativ despre jucătorii săi, însă a explicat că munca a fost una epuizantă, iar nici condițiile nu l-au ajutat foarte mult în drumul către play-off.

„Sunt epuizat, pentru că au fost 4 luni foarte grele. Nici nu mi-am dat seama când au trecut. Orice succes important nu face decât să îți cumpere un bilet la ceva și mai greu. Doar că eu asociez greu, cu ceva mai frumos. Meritam să fim acolo cu toții.