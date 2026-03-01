Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei” - Antena Sport

CFR Cluj a reușit o calificare fantastică în play-off, după o serie de zece succese consecutive sub comanda lui Daniel Pancu. Gruparea ardeleană s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Farului și și-a adjudecat prezența în primele șase, înaintea ultimei etape din sezonul regular.
Daniel Pancu a făcut un anunț șocant la doar câteva ore după meci, dar a descris și felul incredibil în care a reușit să revitalizeze echipa pentru a prinde play-off-ul.
Daniel Pancu: „CFR Cluj este cel mai mare club din România după Revoluție”
Daniel Pancu a reușit în cele din urmă imposibilul la CFR Cluj, dar tehnicianul a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește situația în care a găsit echipa la venirea în Gruia.
Tehnicianul român a vorbit la superlativ despre jucătorii săi, însă a explicat că munca a fost una epuizantă, iar nici condițiile nu l-au ajutat foarte mult în drumul către play-off.
„Sunt epuizat, pentru că au fost 4 luni foarte grele. Nici nu mi-am dat seama când au trecut. Orice succes important nu face decât să îți cumpere un bilet la ceva și mai greu. Doar că eu asociez greu, cu ceva mai frumos. Meritam să fim acolo cu toții.
Nu am cuvinte să pot caracteriza jucătorii. Cum se bat pentru fiecare minge, spiritul retrezit, pentru că am spus tot timpul că CFR Cluj este cel mai mare club din România după Revoluție, era doar pus praful peste grandoarea aia. Jucătorii erau într-o situație greu de descris din cuvinte. Acum arată ca niște lei, sunt niște lei la fiecare meci. Astea ne-a făcut să ajungem la calificarea asta aproape imposibilă în fotbal”.
„Acum două luni le-am spus că suntem echipă de primele 6, de o lună le spun că suntem o echipă de primele 3 în România”
„A fost multă suferință pentru istoria asta (n.r. 10 victorii consecutive la CFR Cluj în campionat). Nici măcar nu m-am bucurat pentru că e un club fără bază, fără teren de antrenament, nici ăla unde ne antrenăm nu e de calitate bună, sunt jucători neglijați, la cei tineri mă refer. Am mult de muncă cu ei după fiecare antrenament. E mult de muncă pe lângă fotbal.
Acum două luni le-am spus că suntem echipă de primele 6, de o lună le spun că suntem o echipă de primele 3 în România. Sunt două echipe pe care eu le consider superioare CFR-ului. Una e Craiova, cu care jucăm miercuri. Pe a doua nu v-o zic, întrebați jucătorii, nu vreau să intru în polemici (n.r. râde)”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.
