Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Moto | Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei

Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei

Antena Sport Publicat: 1 martie 2026, 11:39

Comentarii
Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei

Marco Bezzecchi - Profimedia Images

Marco Bezzecchi (Aprilia) a dominat, duminică, primul Grand Prix al sezonului de MotoGP, în Thailanda, impunându-se cu aproape şase secunde înaintea lui Pedro Acosta (KTM) şi Raul Fernandez (Trackhouse).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spaniolul Marc Marquez (Ducati), în căutarea celui de-al optulea titlu istoric, a abandonat în turul 21, când se afla pe locul patru, din cauza unei pene la roata din spate.

Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei

Fratele său Alex (Ducati-Gresini), vicecampion mondial anul trecut, a căzut la scurt timp după aceea şi nici el nu a terminat cursa.

A doua etapă a campionatului va avea loc peste trei săptămâni în Brazilia.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
12:37
Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei”
11:55
Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”
11:40
Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB
11:21
Veste uriaşă pentru Ana Maria Bărbosu
11:18
Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?”
10:54
EXCLUSIVGică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 4 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională 5 FotoDan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! 6 Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul – CFR: „Nu ne mai prezentăm”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial