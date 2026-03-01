Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei - Antena Sport

Marco Bezzecchi (Aprilia) a dominat, duminică, primul Grand Prix al sezonului de MotoGP, în Thailanda, impunându-se cu aproape şase secunde înaintea lui Pedro Acosta (KTM) şi Raul Fernandez (Trackhouse).
Spaniolul Marc Marquez (Ducati), în căutarea celui de-al optulea titlu istoric, a abandonat în turul 21, când se afla pe locul patru, din cauza unei pene la roata din spate.
Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei
Fratele său Alex (Ducati-Gresini), vicecampion mondial anul trecut, a căzut la scurt timp după aceea şi nici el nu a terminat cursa.
A doua etapă a campionatului va avea loc peste trei săptămâni în Brazilia.
- Pierre Gasly, primul pilot activ de F1 care investeşte într-o echipă de MotoGP
- Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România
- Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prologul Raliului Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto
- Marc Marquez va rata următoarele două curse după căzătura teribilă din Indonezia
- Simone Tempestini a câștigat Raliul Vâlcii și a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră