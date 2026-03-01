Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei - Antena Sport

Marco Bezzecchi (Aprilia) a dominat, duminică, primul Grand Prix al sezonului de MotoGP, în Thailanda, impunându-se cu aproape şase secunde înaintea lui Pedro Acosta (KTM) şi Raul Fernandez (Trackhouse).

Spaniolul Marc Marquez (Ducati), în căutarea celui de-al optulea titlu istoric, a abandonat în turul 21, când se afla pe locul patru, din cauza unei pene la roata din spate.

Fratele său Alex (Ducati-Gresini), vicecampion mondial anul trecut, a căzut la scurt timp după aceea şi nici el nu a terminat cursa.

A doua etapă a campionatului va avea loc peste trei săptămâni în Brazilia.