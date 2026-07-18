„Am crezut că este făcută cu AI!” Reacția genială a unui jucător spaniol când a fost întrebat de poza cu Messi și Yamal

Lamine Yamal vs Leo Messi, Spania vs Argentina, finala Campionatului Mondial din 2026 care va avea loc duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Messi a vorbit și el despre deja celebra poză în care îl ține în brațe pe Lamine Yamal când acesta avea doar 6 luni.
Merino n-a crezut că e o poză reală
În urmă cu 19 ani, când Lionel Messi avea doar 20 de ani şi evolua la Barcelona, argentinianul a realizat o şedinţă foto caritabilă pentru UNICEF. Într-una dintre poze, Lionel Messi spală într-o cădiţă un bebeluş de doar 6 luni.
Bebeluşul respectiv era Lamine Yamal, noul star al Barcelonei şi finalist la ediţia de anul acesta a Cupei Mondiale. 19 ani mai târziu, cei doi se vor reîntâlni, urmând să lupte pentru cel mai râvnit trofeu din fotbalul mondial.
Mikel Merino, cel care a marcat golurile calificării pentru Spania cu Portugalia și Belgia, a comentat în conferința de presă de dinaintea finalei acel moment.
„Să fiu sincer, e incredibil! Prima dată când am văzut-o am crezut că este AI (nr. inteligență artificială) și nu era. Da, e amuzant cum e viața uneori. Au loc astfel de situații speciale care crezi că sunt parte dintr-un scenariu scris de cineva. Dar așa funcționează viața și așa sunt coincidențele. E incredibil că vorbim despre doi dintre cei mai buni fotbaliști care au fost vreodată în acest sport. Și să sperăm că în viitor Lamine va fi cel care apare într-o astfel de ipostază. Să sperăm că vom vedea o finală foarte frumoasă cu cei doi protagoniști la apogeu. Să le ofere fanilor un mare spectacol” a spus Mikel Merino.
Mikel Merino thought Yamal’s baby photo with Messi was AI 😂👶 pic.twitter.com/iYRRpXN0pr
— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 18, 2026
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