„Am crezut că este făcută cu AI!” Reacția genială a unui jucător spaniol când a fost întrebat de poza cu Messi și Yamal

Jucătorii Spaniei, după un gol marcat la Cupa Mondială / Getty Images

Lamine Yamal vs Leo Messi, Spania vs Argentina, finala Campionatului Mondial din 2026 care va avea loc duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi a vorbit și el despre deja celebra poză în care îl ține în brațe pe Lamine Yamal când acesta avea doar 6 luni.

Merino n-a crezut că e o poză reală

În urmă cu 19 ani, când Lionel Messi avea doar 20 de ani şi evolua la Barcelona, argentinianul a realizat o şedinţă foto caritabilă pentru UNICEF. Într-una dintre poze, Lionel Messi spală într-o cădiţă un bebeluş de doar 6 luni.

Bebeluşul respectiv era Lamine Yamal, noul star al Barcelonei şi finalist la ediţia de anul acesta a Cupei Mondiale. 19 ani mai târziu, cei doi se vor reîntâlni, urmând să lupte pentru cel mai râvnit trofeu din fotbalul mondial.

Mikel Merino, cel care a marcat golurile calificării pentru Spania cu Portugalia și Belgia, a comentat în conferința de presă de dinaintea finalei acel moment.