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„Am crezut că este făcută cu AI!” Reacția genială a unui jucător spaniol când a fost întrebat de poza cu Messi și Yamal

Sebastian Ujica Publicat: 18 iulie 2026, 23:26

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Am crezut că este făcută cu AI!” Reacția genială a unui jucător spaniol când a fost întrebat de poza cu Messi și Yamal

Jucătorii Spaniei, după un gol marcat la Cupa Mondială / Getty Images

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Lamine Yamal vs Leo Messi, Spania vs Argentina, finala Campionatului Mondial din 2026 care va avea loc duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Messi a vorbit și el despre deja celebra poză în care îl ține în brațe pe Lamine Yamal când acesta avea doar 6 luni.

Merino n-a crezut că e o poză reală

În urmă cu 19 ani, când Lionel Messi avea doar 20 de ani şi evolua la Barcelona, argentinianul a realizat o şedinţă foto caritabilă pentru UNICEF. Într-una dintre poze, Lionel Messi spală într-o cădiţă un bebeluş de doar 6 luni.

Bebeluşul respectiv era Lamine Yamal, noul star al Barcelonei şi finalist la ediţia de anul acesta a Cupei Mondiale. 19 ani mai târziu, cei doi se vor reîntâlni, urmând să lupte pentru cel mai râvnit trofeu din fotbalul mondial.

Mikel Merino, cel care a marcat golurile calificării pentru Spania cu Portugalia și Belgia, a comentat în conferința de presă de dinaintea finalei acel moment.

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„Să fiu sincer, e incredibil! Prima dată când am văzut-o am crezut că este AI (nr. inteligență artificială) și nu era. Da, e amuzant cum e viața uneori. Au loc astfel de situații speciale care crezi că sunt parte dintr-un scenariu scris de cineva. Dar așa funcționează viața și așa sunt coincidențele. E incredibil că vorbim despre doi dintre cei mai buni fotbaliști care au fost vreodată în acest sport. Și să sperăm că în viitor Lamine va fi cel care apare într-o astfel de ipostază. Să sperăm că vom vedea o finală foarte frumoasă cu cei doi protagoniști la apogeu. Să le ofere fanilor un mare spectacol” a spus Mikel Merino.

 

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