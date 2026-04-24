A jucat 18 minute în anul 2026 pentru CFR Cluj, dar poate prinde transferul în Italia

Odată cu venirea lui Daniel Pancu, CFR Cluj a avut parte de un parcurs de excepție, reușind să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri. Chiar dacă ardelenii au pierdut teren în lupta pentru titlu, „feroviarii” s-ar putea despărți de anumiți jucători la finalul acestui sezon.

În ciuda faptului că a evoluat doar 18 minute anul acesta, Andres Sfait este pe punctul de a prinde un transfer în Italia, având numeroase oferte la adresa sa.

Andres Sfait, pe lista unor cluburi din Italia

Fără meci integral jucat în anul 2026, Andres Sfait este unul dintre jucătorii care nu mai fac parte din planurile lui Daniel Pancu la CFR Cluj, nefiind în lotul echipei la meciul cu FC Argeș.

Experiența fotbalistului român în Italia contează însă, iar potrivit gsp.ro, acesta ar fi pe lista mai multor cluburi din „cizmă”, mai exact din Serie B și Serie C.

Sursa citată menționează că jucătorul cu o cotă de piață de 400.000 de euro nu este singurul care ar putea pleca de la CFR la vară. Rion Zejnullahu și Ilija Masic ar urma să părăsească echipa în perioada de mercato din vară.