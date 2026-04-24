A jucat 18 minute în anul 2026 pentru CFR Cluj, dar poate prinde transferul în Italia

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 16:28

A jucat 18 minute în anul 2026 pentru CFR Cluj, dar poate prinde transferul în Italia

Jucătorii de la CFR Cluj / Sportpictures

Odată cu venirea lui Daniel Pancu, CFR Cluj a avut parte de un parcurs de excepție, reușind să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri. Chiar dacă ardelenii au pierdut teren în lupta pentru titlu, „feroviarii” s-ar putea despărți de anumiți jucători la finalul acestui sezon.

În ciuda faptului că a evoluat doar 18 minute anul acesta, Andres Sfait este pe punctul de a prinde un transfer în Italia, având numeroase oferte la adresa sa.

Andres Sfait, pe lista unor cluburi din Italia

Fără meci integral jucat în anul 2026, Andres Sfait este unul dintre jucătorii care nu mai fac parte din planurile lui Daniel Pancu la CFR Cluj, nefiind în lotul echipei la meciul cu FC Argeș.

Experiența fotbalistului român în Italia contează însă, iar potrivit gsp.ro, acesta ar fi pe lista mai multor cluburi din „cizmă”, mai exact din Serie B și Serie C.

Sursa citată menționează că jucătorul cu o cotă de piață de 400.000 de euro nu este singurul care ar putea pleca de la CFR la vară. Rion Zejnullahu și Ilija Masic ar urma să părăsească echipa în perioada de mercato din vară.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Observator
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
18:06

Foto„Mama tuturor meciurilor”: ziua în care Iran a învins SUA la Cupa Mondială
18:05

Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu
17:54

Decizia luată de Dinamo în cazul lui George Pușcaș, după eliminarea din Cupa României. Anunțul lui Andrei Nicolescu
17:43

Neluțu Varga s-a convins de Daniel Pancu! Ce a spus despre viitorul său la CFR Cluj: „Nu îmi mai trebuie altceva”
17:25

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 aprilie
17:24

După dezastrul din Cupa României, jucătorul lui Dinamo poate face pasul într-un campionat de top
Vezi toate știrile
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic 6 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”