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“A jucat toată viaţa în Liga a 2-a”. Mihai Stoica a făcut praf un “tricolor”: “Nu are nicio perspectivă”

Viviana Moraru Publicat: 3 iunie 2026, 13:26

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A jucat toată viaţa în Liga a 2-a. Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: Nu are nicio perspectivă

Mihai Stoica este preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB / Sport Pictures

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Mihai Stoica a făcut praf un “tricolor”, după ce România a remizat cu Georgia, scor 1-1, în amicalul care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB l-a “distrus” pe Marius Coman.

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Atacantul celor de la UTA, în vârstă de 29 de ani, a fost convocat de regretatul Mircea Lucescu la acţiunea din luna martie a naţionalei. Gică Hagi nu l-a chemat sub tricolor pentru duelurile din această lună, cu Georgia şi Ţara Galilor.

Mihai Stoica a făcut praf un “tricolor”, pe Marius Coman

“Regele” l-a titularizat pe Florinel Coman pe postul de vârf, în amicalul cu Georgia, în repriza a doua fiind trimis în teren Louis Munteanu. Cu Daniel Bîrligea şi Denis Drăguş accidentaţi, Mihai Stoica consideră că Marius Coman nu poate reprezenta o variantă pentru atacul României.

MM a subliniat faptul că Florinel Coman ar putea reveni la forma sa maximă în cazul unui transfer la FCSB, pentru a putea ajuta astfel şi naţionala.

“Ce variantă avea de număr 9? Nu poți să îi dai mai mult de 45 de minute lui Louis Munteanu, venit din State. Ce alt număr nouă avem noi? În afară de Munteanu, Pușcaș și Bîrligea? La revedere. Trebuie să bagi pe cineva acolo. Pe cine să bagi? Ok, nu trebuiau ăia, dar cine ar fi trebuit?

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Să fim serioși. Florinel Coman, dacă vine la FCSB și o să joace la FCSB, s-ar putea să fie bun. Coman celălalt nu are nicio perspectivă.

E un jucător de 30 de ani care toată viața lui a jucat în Liga 2. Coman de la UTA nu o să fie niciodată nimic, să mă ierte, nu are cum. Când toată cariera ți-ai făcut-o în Liga 2, nu poți să ajungi la 30 de ani să…”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Marius Coman a reuşit să marcheze nouă goluri la UTA, câştigătoarea play-out-ului, în sezonul recent încheiat. Atacantul a mai evoluat la formaţii precum CFR Cluj, U Cluj, CSM Reşiţa, Comuna Recea sau Corvinul, înainte să semneze cu arădenii.

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Rezumatul partidei Georgia – România 1-1:

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