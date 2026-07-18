Remarcaţii lui Gigi Becali după debutul perfect al FCSB-ului în noul sezon: „El mi-a plăcut cel mai mult”

Gigi Becali (68 de ani) a remarcat doi jucători după FCSB – FC Argeş 2-0, primul meci oficial al roş-albaştrilor în noul sezon.

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Este vorba despre fundaşul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) şi atacantul Daniel Bîrligea (26 de ani), care a şi deschis scorul. În opinia lui Becali, cel mai bun jucător al FCSB-ului a fost chiar tânărul Pădurariu, care a fost fotbalistul pentru regula U21 şi pe care roş-albaştrii vor miza, cel mai probabil, în continuare ca under.

Ricardo Pădurariu şi Daniel Bîrligea, remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „El mi-a plăcut cel mai mult”

„Cel mai mult mi-a plăcut dintre toţi puştiul ăsta, Pădurariu. Lui Bîrligea n-ai ce să-i spui niciodată, e atacant de rasă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Pe Florin Tănase, „prietenul” lui, aşa cum Becali l-a numit, patronul FCSB-ului l-a criticat.

„Tănase, lejeritate. Pasele din prima, i se părea meciul prea ușor și a jucat mai lejer. Tănase e altceva. Vedem în cupele europene, joi, când jucăm. Toată echipa (n.r: i-a plăcut), nu poți să spui că am fost extraordinari, e primul meci”, a mai spus Becali, pentru sursa citată.