Remarcaţii lui Gigi Becali după debutul perfect al FCSB-ului în noul sezon: „El mi-a plăcut cel mai mult”

Gigi Becali (68 de ani) a remarcat doi jucători după FCSB – FC Argeş 2-0, primul meci oficial al roş-albaştrilor în noul sezon.
Este vorba despre fundaşul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) şi atacantul Daniel Bîrligea (26 de ani), care a şi deschis scorul. În opinia lui Becali, cel mai bun jucător al FCSB-ului a fost chiar tânărul Pădurariu, care a fost fotbalistul pentru regula U21 şi pe care roş-albaştrii vor miza, cel mai probabil, în continuare ca under.
Ricardo Pădurariu şi Daniel Bîrligea, remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „El mi-a plăcut cel mai mult”
„Cel mai mult mi-a plăcut dintre toţi puştiul ăsta, Pădurariu. Lui Bîrligea n-ai ce să-i spui niciodată, e atacant de rasă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Pe Florin Tănase, „prietenul” lui, aşa cum Becali l-a numit, patronul FCSB-ului l-a criticat.
„Tănase, lejeritate. Pasele din prima, i se părea meciul prea ușor și a jucat mai lejer. Tănase e altceva. Vedem în cupele europene, joi, când jucăm. Toată echipa (n.r: i-a plăcut), nu poți să spui că am fost extraordinari, e primul meci”, a mai spus Becali, pentru sursa citată.
FCSB – FC Argeş 2-0
Echipa bucureşteană FCSB a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Argeş, în prima etapă a Ligii 1.
Pe stadionul din Ghencea oaspeţii au solicitat penalty în minutul 7, la o cădere în careul gazdelor a unui jucător piteştean, dar, după analizarea fazei, arbitrul nu a acordat nimic. Roş-albaştrii au deschis scorul în minutul 19, când Octavian Popescu a executat o lovitură liberă perfect pentru Bîrligea şi acesta a înscris cu o lovitură de cap. Elevii lui Marius Baciu au continuat să preseze şi Dawa a trimis pe lângă poartă, în minutul 26. După cinci minute Căbuz a scos şutul lui Radunovic, mingea a ajuns la Octavian Popescu, dar şutul acestuia a ocolit poarta. Octavian Popescu a obţinut un penalty în minutul 45, după ce a fost faultat în careu de Oancea, şi Florin Tănase a majorat avantajul gazdelor în al patrulea minut de prelungire.
În partea secundă, Bogdan Andone a forţat atacul cu trei modificări efectuate la pauză, dar după încercarea lui Idowu din minutul 57, prinsă de Târnovanu, ofensiva oaspeţilor nu a pus probleme bucureştenilor. Căbuz a intervenit foarte bine la şutul din marginea careului expediat de Bîrligea, în minutul 64, apoi Stoian a marcat la prima atingere de balon, în minutul 80, însă golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. S-a terminat FCSB – FC Argeş 2-0 şi pentru bucureşteni urmează cupele europene.
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