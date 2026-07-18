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Octavian Popescu și-a făcut autocritica după ce a fost MVP-ul jocului cu FC Argeș: „Nu am făcut un meci foarte bun”

Daniel Işvanca Publicat: 18 iulie 2026, 0:09

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Octavian Popescu și-a făcut autocritica după ce a fost MVP-ul jocului cu FC Argeș: Nu am făcut un meci foarte bun”

Octavian Popescu / Sportpictures

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FCSB a început cu dreptul noul sezon din Liga 1 și s-a impus de o manieră clară în duelul cu FC Argeș, scor 2-0, echipă pe care nu o învinsese niciodată în stagiunea precedentă.

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Octavian Popescu a fost unul dintre remarcații partidei. El a pasat decisiv la golul marcat de Daniel Bîrligea și a obținut și penalty-ul transformat de Florin Tănase.

Octavian Popescu: „Nu mi-au ieșit câteva faze”

FCSB a avut parte e un start perfect de sezon, după ce a câștigat la pas disputa cu FC Argeș. Echipa antrenată de Marius Baciu a rezolvat partida încă din prima repriză, iar acum și-a mutat atenția pe duelul cu Auda, din Conference League.

După fluierul final, Octavian Popescu a tras concluziile, dar și-a făcut și autocritica, după ce a fost luat la țintă de patronul Gigi Becali, în ciuda unei evoluții bune.

„A fost un meci greu, cu o echipă care a jucat în play-off anul trecut și suntem fericiți că am câștigat. Sunt fericit că am dat assist și am obținut penalty, dar în general nu am făcut un meci foarte bun. Nu mi-au ieșit câteva faze, am pierdut câteva mingi la jumătatea terenului și nu e ok.

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Sper să nu dezamăgesc și să am cât mai multe realizări. O să vedeți pe teren, degeaba vorbesc dacă pe teren nu fac nimic. E doar un număr pe tricou.

Nu îmi fac griji, avem o echipă foarte bună, un staff foarte bun și cred că vom putea câștiga din nou campionatul. Suntem puțini, dar buni. O să vină și jucătorii accidentați”, a declarat acesta, potrivit digisport.ro.

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